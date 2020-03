EB Games en Australie annule sa traversée animale: lancement de minuit New Horizons

Cela ne devrait probablement pas vous surprendre à ce stade, mais si vous vivez en Australie et envisagiez d’assister à l’événement de lancement de minuit pour Animal Crossing: New Horizons au magasin principal d’EB Games à Melbourne, malheureusement, l’événement a maintenant été annulé.

Cette décision est sans surprise liée à l’épidémie de coronavirus. Selon EB, “en raison des restrictions gouvernementales” annulant de grands rassemblements de jusqu’à 500 personnes, l’événement de lancement n’aura plus lieu jeudi soir. Les premiers fans pourront se procurer une copie physique du jeu et la Nintendo Switch sur le thème d’Animal Crossing est vendredi matin.

Si vous avez opté pour une copie numérique du jeu sur Switch, cela ne vous affectera évidemment pas et vous pourrez toujours jouer lorsque le jeu se déverrouille à minuit. Dans des informations connexes, le magasin de New York de Nintendo a annoncé plus tôt dans la journée qu’il fermerait temporairement pour empêcher la propagation de COVID-19. Vous pouvez lire plus à ce sujet dans notre article précédent.

.