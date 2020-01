Échangez 10 boules de soins dans l’épée et le bouclier Pokemon avec ce code

The Pokemon Company et Nintendo ont publié un nouvel événement de code de série pour Épée et bouclier Pokémon.

Le code est censé être lié au récent événement Milcery Wild Area. En entrant le code “G1GAGRANF1NALE” dans Épée et bouclier PokémonDans la section Mystery Gift, les joueurs recevront 10 Heal Balls. Ce code n’est valable que jusqu’au 31 mars 2020, alors saisissez-le pendant que vous le pouvez.

Mise à jour Serebii: Un code spécial a été publié pour recevoir 10 boules de soin dans Pokémon Sword & Shield pour se lier au nouvel événement Wild Area

Code: G1GAGRANF1NALEhttps: //t.co/wxZkcT0ST3 pic.twitter.com/nzB6qwLLzk

– Serebii.net (@SerebiiNet) 31 janvier 2020

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.