Échapper aux 7 péchés capitaux de Tarkov

Escape From Tarkov est un jeu énorme et il n’a pas peur de vous jeter le premier dans sa courbe d’apprentissage abrupte ou de vous punir pour vos erreurs.

Il existe de nombreux choix et scénarios qui peuvent conduire à une mort prématurée pour n’importe quel joueur, mais la plupart du temps, ils sont le résultat de leur succombant à l’un des 7 péchés de Tarkov, que ce soit le PMC assoiffé de sang, le chaster de butin lubrique, le thésauriseur gourmand avec un inventaire apte à éclater ou le fier OURS pensant pouvoir conquérir le monde avec rien d’autre qu’un AK et un gilet.

Dans la vidéo ci-dessus, Dave décompose tous ces péchés, dont nous avons sans aucun doute même vous, cher lecteur, coupables.