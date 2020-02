Échapper aux problèmes du serveur Tarkov, les délais d’attente longs persistent, mais les développeurs y travaillent

Si vous avez joué à Escape From Tarkov la semaine dernière, vous avez probablement remarqué des temps d’attente particulièrement longs en attendant de charger dans un raid. Ces problèmes de serveur n’ont pas été ignorés par le développeur Battlestate Games. L’équipe a consulté Twitter aujourd’hui pour informer les joueurs d’une mise à jour destinée à réduire les temps de chargement des matchs, mais même après une série de mises à jour techniques et de correctifs, les pannes fréquentes du serveur persistent.

Plus tôt dans la journée, Battlestate Games a encore une fois annoncé qu’il travaillait sur la résolution des problèmes de serveur. Pour les mises à jour sur l’état du serveur Escape From Tarkov, revenez ici pour les mises à jour ou consultez Down Detector pour les mises à jour instantanées de la communauté.

Il y a quelques semaines à peine, Battlestate Games a donné à chaque joueur 1 million de roubles dans le jeu pour tenter de rattraper le temps et l’équipement perdus en raison de problèmes de serveur plus tôt dans le mois.

Si vous êtes nouveau dans le jeu, consultez notre guide des commandes Escape From Tarkov pour une introduction aux touches de raccourci les plus importantes.

