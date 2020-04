Echo est maintenant disponible sur Overwatch!

Par Sebastian Quiroz

14/04/2020

Comme nous vous l’avions dit la semaine dernière, Le 32e héros tant attendu d’Overwatch, Echo, est désormais disponible dans le jeu de tir de compétition, et ici vous pouvez profiter de sa bande-annonce de lancement.

Ce robot peut tirer des projectiles, des bombes collantes, un faisceau de mise au point de confirmation de mort et sa capacité ultime, Duplicate, lui permet de devenir un clone d’un héros ennemi pendant un temps limité.

De même, Blizzard a révélé qu’ils lanceraient un nouveau mode compétitif, Open Competitive Tail in the Arcade. La file d’attente concurrentielle ouverte durera environ quatre semaines. Ce mode utilisera les règles standard du jeu compétitif, y compris les groupes de héros et la limite d’un héros, mais vous n’aurez aucune restriction de rôle ni file d’attente de rôles.

En parlant de Blizzard, la BlizzCon 2020 risque d’être annulée.

