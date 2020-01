Eclipse: Edge Of Light maintenant disponible sur Nintendo Switch

White Elk a sorti le jeu d’aventure Eclipse: Edge of Light pour Nintendo Switch le 30 janvier 2020.

Le jeu coûte 18,99 USD et nécessite 4,4 Go d’espace.

Bande-annonce et détails:

Débarqué sur une planète sensible, vous vous réveillez pour découvrir un monde de rêve, rempli d’émerveillement extraterrestre et les restes d’une civilisation trahie. Vous trouvez une relique puissante, l’artefact, qui peut interagir avec une technologie ancienne et vous conférer des pouvoirs quasi magiques. Quels sont les secrets de la planète? Quel cataclysme a frappé ses habitants? À l’aide de votre combinaison spatiale équipée d’un jetpack, explorez les ruines antiques pour découvrir le passé troublant de la planète.

Plongez-vous dans un nouveau monde fascinant et mémorable. Pouvez-vous relever le défi et résoudre l’énigme obsédante de ce lieu mystérieux?

Fonctionnalités:

3+ heures de jeu

Vous pouvez voler – Jetpack à travers le monde

Bande originale d’un compositeur primé

Vivez vraiment un monde étranger pour la toute première fois

