Économisez gros avec les soldes de printemps d’Ubisoft

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 13 mars 2020 15:44 GMT

Le monde est en feu, et il est probablement préférable de rester à l’intérieur de toute façon. Heureusement, la vente de printemps d’Ubisoft peut vous aider à vous approvisionner en titres pour vous tenir occupé.

Si vous avez besoin d’un beau, grand et long jeu pour occuper votre temps pendant la fermeture des écoles et des entreprises, les soldes de printemps d’Ubisoft vous trieront rapidement. La vente, qui se poursuivra jusqu’au match 24, offre des remises importantes sur des titres comme Assassin’s Creed Odyssey pour 19,80 $ et Far Cry New Dawn pour 16,00 $. Il y a aussi des jeux Uno bon marché, si c’est votre truc. Certes, vous devrez télécharger Uplay pour jouer à ces titres, mais quel est un autre lanceur face à de telles ventes?

En plus de cela, Ubisoft propose des week-ends gratuits et des réductions supplémentaires sur certains titres lors de la vente. À partir du 15 mars seulement, vous pouvez jouer gratuitement à Anno 1800, et si vous souhaitez l’acheter, vous bénéficierez d’une remise supplémentaire de 10 $ jusqu’au 18 mars.

Du 19 au 22 mars, Assasin’s Creed Odyssey bénéficiera également d’un week-end gratuit et bénéficiera d’une remise supplémentaire de 10 $ jusqu’au 24 mars. Donc, si vous attendez une semaine, vous pourrez obtenir Assassin’s Creed Odyssey pour 9,80 $!

Si Anno 1800 ou Assassin’s Creed ne sont pas votre tasse de thé, voici quelques autres jeux qu’Ubisoft a en vente:

Encore une fois, la vente dure jusqu’au 24 mars, vous avez donc tout le temps de récupérer ces titres … mais à moins que vous n’attendiez ce week-end gratuit d’Assassin’s Creed Odyssey, pourquoi ne pas en acheter un ou deux maintenant?

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.