Économisez gros sur ces sacs réutilisables écologiques et à prix réduit, aujourd’hui seulement

Les meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maison, la cuisine, la maison intelligente et l’automobile sur le Web, mises à jour quotidiennement.

À nourriture réutilisable Stasher, format sandwich (15 onces) | 7-15 $ | Amazon | Plusieurs couleurs disponibles

Limitez la quantité de sacs en plastique à usage unique que vous utilisez en investissant dans ces sacs alimentaires réutilisables Stasher à prix réduit. Fabriqués en silicone non toxique, ces sacs alimentaires auto-scellants promettent d’être sûrs pour une utilisation dans le congélateur, le micro-ondes, le lave-vaisselle, l’eau bouillante et le four jusqu’à 400 degrés. Les prix commencent à 7 $ pour la taille de la collation.

Bien sûr, ils seront plus chers à démarrer, mais comme vous n’aurez pas à les racheter, vous pouvez probablement économiser la différence en un an. N’oubliez pas que cela fait partie de la Gold Box d’aujourd’hui, ce qui signifie que ces remises ne dureront que jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement des stocks.

9 $

D’Amazon

26 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

14 $

D’Amazon

238 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

9 $

D’Amazon

8 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

9 $

D’Amazon

547 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

.