Écoutez le doublage latin que le film Scooby aura!

Scooby Doo reviendra au grand écran dans son prochain film Scooby!, où nous connaîtrons l’histoire d’origine de ce personnage, ainsi qu’évidemment toute l’équipe de La machine mystère Vous embarquerez dans une nouvelle aventure. Grâce à un aperçu récent, gracieuseté de Warner Bros., nous savons enfin comment nos personnages préférés avec doublage latin seront entendus.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le casting n’est pas composé des voix du dessin animé des années 70, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’artistes importants et talentueux impliqués dans le projet. Scooby sera interprété par Mauricio Pérez (Krusty dans Les Simpsons, Benito et Cucho dans la récente série de Don Gato et son gang), Shaggy est Miguel Angel Ruíz (Chevaliers du Zodiaque, Death Note et Scandalous), Fred est Héctor Manuel Gómez (Itachi à Naruto, BMO dans Adventure Time), Daphné est Carla Castañeda (Harley Quinn dans les jeux vidéo DC, Lola Bunny) et Velma est Jocelyn Robles (Gland, She-Ra).

En plus de cette bande-annonce, Warner a également partagé de nouvelles images que vous pouvez voir ci-dessous. N’oubliez pas de cliquer dessus pour les voir en taille réelle:

Scooby! Il sortira dans tous les cinémas le 13 mai 2020.

Source: Warner Bros.

