Ed Boon aimerait voir Mortal Kombat dans Super Smash Bros.Ultimate

Petit à petit, combattant en combattant, Super Smash Bros.Ultimate Il devient de plus en plus un hommage au monde des jeux vidéo, qui ne se limite pas à l’ampleur de la lutte. S’il est vrai que le genre est bien représenté par certains titres légendaires, comme c’est le cas avec Street Fighter, avec l’inclusion de Ryu et Ken en tant que combattants, ou le dernier ajout à l’équipe de Terry Bogard de Fatal Fury, ainsi que le contenu de séries comme Tekken ou Virtua Fighter, pour ne citer que quelques hommages très applaudis par les fans.

Et que dire? Tout le monde veut être dans Super Smash Bros.Ultimate, non seulement à cause de la vitrine qu’il représente, mais aussi parce qu’il représente un spectacle de reconnaissance. C’est pourquoi nous aurons vu mille et un développeurs demander s’ils aimeraient voir leurs titres dans ce jeu vidéo, et la réponse est toujours et sera oui. Mais bien sûr, il y a des obstacles pour voir certaines choses se réaliser, comme c’est le cas avec la série Mortal Kombat, en raison de leur violence, nous pensons (soulignons le “nous croyons”) qui seraient déjà exclus de cet honneur. Le cas est que Ed boon, célèbre co-créateur de cette série qui a presque accumulé trois décennies derrière lui, il aimerait que quelque chose comme ça puisse se réaliser.

«Ed Boon: Personnellement, ce n’est pas que je puisse parler au nom de tous les Warner Bros. ou similaires, mais ce serait comme recevoir un sceau d’approbation, comme faire partie d’un petit groupe. J’aimerais voir quelque chose comme ça… ce serait vraiment quelque chose de vraiment cool à voir. »

Bien sûr, tout développeur à qui vous demandez peut éventuellement répondre à quelque chose de similaire, mais, Pouvez-vous imaginer comment Mortal Kombat pourrait se rendre à Super Smash Bros.Ultimate? Pour commencer, il se dégagerait nécessairement de ce facteur clé qui le rend si caractéristique: sa violence sauvage. Nous ne nierons pas que nous aimerions voir dans ce titre Scorpion attirer ses rivaux avec son crochet, ou les pouvoirs glacés de Sub-Zero en action, ou le coup de pied caractéristique de Liu Kang, la présence imposante de Goro … la liste des personnages … qui pourrait donner leur charisme au titre Nintendo est assez long, mais nous trouvons compliqué d’imaginer son inclusion, précisément à cause de ce qu’ils représentent, à la fois Mortal Kombat et la série Smash Bros., mais qui sait? Peut-être pas en tant que combattant, ni en tant qu’aide, mais un costume pour Mii ne serait pas tiré par les cheveux. Si ce monde nous a appris quelque chose, nous ne devrions jamais dire… jamais!

