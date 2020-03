Edition améliorée annoncée pour Nintendo Switch

Certains soutiennent que les “milléniaux” sont une génération forcée de vivre dans la nostalgie en raison d’attentes futures qui n’ont jamais été pleinement satisfaites. Personnellement, je ne peux pas être plus en désaccord avec cette affirmation. Passé, présent et futur … Toutes les étapes de ma vie, gamer en l’occurrence, m’ont procuré de grands moments. Cependant, je ne vais pas nier que les années 80 et 90 ont été une étape particulièrement fructueuse pour un genre aussi vilipendé aujourd’hui que pointer et cliquer. Heureusement, l’un des plus grands représentants de ce genre à la fin des années 90 était le jeu vidéo. Blade Runner. Quelqu’un a-t-il dit remasteriser?

Il y a beaucoup de grands titres qui sont passés entre mes mains dans les années 90. L’aventure de la plateforme Flashback, dont remasterisation Nous avions déjà analysé en son temps dans NextN, c’était l’un d’entre eux, mais Blade Runner a également une place d’honneur dans ma mémoire jouable. De quoi s’agit-il? Simple, Nightdive Studios (Turok: Dinosaur Hunter) et Alcon Entertainment ont annoncé que, sous le titre Blade Runner: Enhanced Edition, ils apporteront la restauration de l’aventure originale, basée sur le chef-d’œuvre de science-fiction de Ridley Scott et publié dans 1997, jusqu’à Nintendo Switch, entre autres plateformes.

Bien qu’il ne soit pas une adaptation directe de son homonyme cinématographique (partiellement inspiré du roman de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?, Le jeu vidéo Blade Runner, développé par le regretté Westwood Studios, a réussi à vendre plus de un million d’exemplaires, faisant que l’aventure du détective Ray McCoy et sa chasse aux réplicants soient considérées par beaucoup comme un jeu vidéo à la hauteur du film dont il s’inspire, compte tenu du fait que le code du jeu, selon les mots du co-fondateur lui-même de Westwood Studios, a été perdue, la nouvelle a sans aucun doute surpris les habitants et les étrangers. Une tâche d’ingénierie inverse qui, avec une fenêtre de lancement ouverte pour fin 2020Nous espérons le voir fonctionner dans notre hybride dès que possible.

