Edition collector et bonus de précommande – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur l’édition collector de Ghost Of Tsushima, ses autres éditions et les bonus de précommande de Sucker Punch.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la PS5 par rapport à la Xbox Series X, mais peu importe quand Sony fait encore des quantités fantastiques concernant les exclusivités qui sortiront sur la PlayStation 4 en 2020. Nioh 2, Persona 5 Royal, Final Fantasy VII, et The Last Of Us Part 2 sortiront tous en mars, avril et mai respectivement, mais vous pouvez maintenant ajouter Ghost Of Tsushima au calendrier de juin. Vous découvrirez ici ses goodies Edition Collector, ses autres éditions et les bonus de précommande.

Pour célébrer l’annonce de la date de sortie de Ghost Of Tsushima, Sony a publié une bande-annonce passionnante qui met en avant l’exclusivité PS4 comme un autre chef-d’œuvre de la narration qui a le potentiel d’être à égalité avec The Last Of Us et la renaissance de God Of War en 2018.

Vous pouvez regarder ladite bande-annonce ci-dessous, et vous pouvez également continuer à lire pour découvrir tout ce qu’il y a à dire sur son édition collector, d’autres éditions et les bonus de précommande.

Quels sont les bonus de précommande pour Ghost Of Tsushima?

Les bonus de précommande pour Ghost Of Tsushima sont les suivants:

Peu importe que vous achetiez l’édition Collector ou l’édition Standard, vous recevrez toujours ces mêmes bonus de précommande.

Prix ​​et précommande Ghost Of Tsushima Collector’s Edition

L’édition collector de Ghost Of Tsushima a un prix de 159,99 £ et peut être précommandé sur GAME.

Il est disponible en précommande auprès de GAME au Royaume-Uni au moment de l’écriture, mais cela peut ne pas être le cas pour longtemps, alors assurez-vous de l’acheter dès que possible si vous voulez ses goodies.

Le contenu inclus dans l’édition Collector est le suivant:

Jeu

Masque Sakai avec support

Carte en tissu

Sashimono (bannière de guerre)

Furoshiki (tissu d’emballage)

Étui SteelBook

Mini livre d’art de 48 pages par Dark Horse

1 point technique *

Charme de la faveur d’Hachiman *

Hero of Tsushima Skin Set *: masque doré, armure corporelle, kit d’épée, cheval, selle

Commentaire du réalisateur *: l’équipe créative s’assoit avec un historien japonais de renom pour regarder le monde de Ghost of Tsushima et comment il se compare aux événements réels qui l’ont inspiré

Thème Ghost of Tsushima Samurai * Objets du jeu débloqués via la progression de l’histoire

Si le prix de 159,99 £ est plus que trop élevé pour vous, vous pouvez pré-commander l’édition spéciale à la place pour 69,99 £.

Cela comprend le contenu suivant:

Jeu

Étui SteelBook

1 point technique *

Charme de la faveur d’Hachiman *

Hero of Tsushima Skin Set: masque d’or, kit d’épée *

Mini livre d’art numérique par Dark Horse

Commentaire du réalisateur: l’équipe créative s’assoit avec un historien japonais de renom pour regarder le monde de Ghost of Tsushima et comment il se compare aux événements réels qui l’ont inspiré * Dans les éléments du jeu débloqués via la progression de l’histoire

L’édition Digital Deluxe peut être précommandée sur le PSN Store, et elle inclut le même contenu, attendez-vous à un thème dynamique PS4 à la place d’un boîtier SteelBook.

Cependant, si vous n’êtes pas intéressé par ces accessoires supplémentaires, vous pouvez simplement acheter l’édition standard pour 49,99 £ / 59,99 £.

Ghost Of Tsushima ne sera lancé sur PlayStation 4 que le 26 juin.

