Éditorial: Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous sur Nintendo Life

Ça a été une année incroyable pour les fans de Nintendo, c'est juste de le dire. Les jours sombres de la Wii U sont loin derrière nous et l'arrivée de la Nintendo Switch – qui entre maintenant dans sa troisième saison des fêtes – a entraîné un raz-de-marée d'intérêt pour tout ce qui concerne Nintendo.

Non seulement cela signifie que nous avons vu un flot de jeux incroyables arriver sur la console – à la fois sous forme physique et numérique via l'eShop – mais cela signifie également que 2019 a été la plus grande année de Nintendo Life en termes de trafic.

Nous avons couvert la sortie de titres comme Zelda: Link's Awakening, Fire Emblem: Three Houses, Luigi's Mansion 3, Pokémon Sword & Shield, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Astral Chain, Cuphead, Hellblade, Wargroove, Witcher 3, Cadence of Hyrule, Blasphemous, Tetris 99, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, River City Girls, New Super Lucky's Tale, The Touryst, Alien: Isolation et beaucoup, beaucoup plus; Quand vous y repensez, le Switch a connu une année 2019 étonnante en termes de logiciels, et la sortie du Switch Lite aura fait beaucoup pour garantir que les ventes de matériel restent également robustes. 2020 nous donnera-t-il un Switch Pro? Qui sait, mais on peut rêver, non?

En bref, Noël 2019 est susceptible d'être une autre saison exceptionnelle pour Nintendo et nous nous attendons à ce qu'un grand nombre de personnes se joignent à la fête quand elles ouvriront leurs cadeaux le matin de Noël. Si vous faites partie de ces personnes qui visitent ce site pour la première fois maintenant, bienvenue – et consultez notre guide des meilleurs jeux Switch pour voir quel devrait être votre prochain achat.

Inutile de dire que nous ne pourrions pas faire ce que nous sans le soutien de vous, nos lecteurs. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu que nous avons mis en direct au cours des 12 derniers mois, et nous espérons que 2020 est tout aussi excitant.

Donc, de tout le monde à Nintendo Life, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une très bonne année – et nous vous verrons en 2020 pour une autre année de couverture Nintendo.

