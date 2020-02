Eggerland: le Lolo de l’Est

La trilogie Lolo dont j’ai parlé dans l’article précédent s’est avérée n’être que la pointe de l’iceberg d’une grande saga appelée Eggerland. J’ai pris quelques jours pour l’analyser et le jouer (autant que je pouvais) et j’ai découvert des choses très intéressantes. J’aimais déjà beaucoup la saga NES, mais avec cela mon horizon s’est élargi et j’ai passé plus de temps que jamais avec Lolo.

Rêves en 8 bits. L’histoire de Famicom / NES – disponible sur Amazon Mexique

Connaître la saga

Les livraisons d’Eggerland sont divisées en 2 types: linéaire et labyrinthe. Dans le premier groupe sont Eggerland Mystery (le premier de la saga), Eggerland: Departure to Creation, Adventures of Lolo (Japan), Adventures of Lolo 2 (Japan) et Adventures of Lolo by Game Boy qui, comme nous l’avons déjà mentionné, ne Il est apparu en Europe et au Japon. Ceux dans les labyrinthes incluent Eggerland 2: Labyrinth Myth, Eggerland: Revival of the Labyrinth, Eggerland Episode 0: Quest of Lala and Revival! Eggerland Ces 2 derniers sont pour Windows uniquement et ont un look beaucoup plus moderne. Enfin, nous ne pouvons pas oublier les 3 livraisons qui ont été lancées en Amérique et dont nous avons déjà parlé.

Je vais me concentrer sur le jeu qui m’a le plus attiré: Eggerland – Revival of the labyrinth. Les 2 éditions précédentes de MSX et MSX 2, respectivement, avaient déjà introduit le concept, mais cette version de Famicom l’a perfectionné. Le but de chaque chambre est le même: récolter des cœurs, remporter le prix et passer au prochain défi. La différence ici est que la progression n’est pas linéaire, mais elle ressemble à la façon dont vous explorez un donjon dans la première légende NES de Zelda. Il y a même un petit retour en arrière, ce qui était très rare à l’époque où le jeu est sorti (1988). Cela ressemble plus à une aventure qu’à une succession de scènes. Je ne me plains pas du style que je connaissais déjà, mais le changement est très apprécié.

“C’est une expérience beaucoup plus profonde et certaines salles sont vraiment difficiles, même au-dessus de la plus compliquée de la trilogie NES.”

Vous devez couvrir une carte représentant une grille de 8 x 16, tout comme la carte du monde du Zelda susmentionné. Il ne s’agit pas seulement de résoudre les énigmes, mais aussi de collecter des objets qui vous aideront à avancer, ainsi que de trouver des personnages ou des «dieux» qui vous donneront des capacités spéciales. Les 2 articles les plus importants sont la carte et la cloche. Le premier vous n’y avez pas accès jusqu’à ce que vous le preniez (comme dans Zelda) et le second sonne lorsque vous êtes dans une pièce qui a une sortie secrète. C’est une expérience beaucoup plus profonde et certaines salles sont vraiment difficiles, même au-dessus de la trilogie NES la plus compliquée. Bien que la carte semble simple, elle est divisée en plusieurs zones sans délimitation apparente qui contiennent certains secrets. Par exemple, dans la section de l’eau, vous devez vous déplacer d’une pièce à l’autre à l’aide d’un radeau, mais la chose n’est pas là, mais à chaque fois, vous devez en prendre une nouvelle et la jeter à l’eau dans la bonne direction. Sinon, Lolo sera naufragé sans espoir.

Vous pouvez accéder à cet écran en appuyant sur le bouton B

Le côté cryptique de Lolo

Il y a des cas où le jeu vous donne un «indice» qui a à voir avec le déplacement des boîtes de protection pour les disposer d’une manière spécifique ou avec un ennemi. Si vous le faites correctement, vous découvrez l’accès à des salles spéciales. Vous souvenez-vous des chats qui s’endorment lorsque vous les touchez? Ils sont en fait appelés Leapers, mais qu’importe? Il y a une pièce où vous devez les dormir dans des positions spécifiques pour avancer. C’est rare car, ce faisant, vous générez une sorte de fantôme de Lolo qui doit franchir les obstacles pour se matérialiser de l’autre côté et prendre le contenu de la poitrine. Cela semble vraiment cool pour un jeu Lolo, et ça l’est.

Il y a une pièce dans laquelle vous devez aligner les boîtes d’une certaine manière afin que tous les ennemis se transforment en œufs et que vous puissiez les déplacer pour prendre tout ce dont vous avez besoin. Comment le savais-je? Googleando, bien sûr. Il n’y avait tout simplement aucun moyen de deviner de quoi il s’agissait, car le jeu ne vous donne aucune indication sur ce que vous devez faire. La bonne chose est que je me suis habitué à ces tests et que je les ai passés plus facilement. Oui, j’ai consulté un guide, mais je l’ai fait pour vous, pour vous donner toutes les informations.

Les chatons doivent entourer Lolo pour activer l’astuce

Certaines salles sont de vieilles connaissances, car les 2 premières versions de NES sont des compilations des jeux précédents de l’univers Eggerland. Comme vous pouvez le voir sur l’image, la qualité s’est beaucoup améliorée dans la version NES, bien que le défi soit pratiquement le même. Dans tous les titres d’Eggerland que je pouvais jouer, j’ai toujours trouvé des pièces que je connaissais déjà d’une autre version. Il y a beaucoup de recyclage, mais il y a aussi un défi important et la façon labyrinthique d’avancer leur donne une touche très spéciale qui, bien qu’il soit difficile pour moi de le reconnaître, n’existait pas dans la trilogie que je connaissais.

Au moins, nous avions la plus jolie version

De ce que nous avons manqué

Je ne pouvais m’empêcher de penser que le cas d’Eggerland ressemble à celui de certains autres titres qui, dans le pire des cas, n’ont jamais atteint notre continent en raison de problèmes. Bien que maintenant la perspective ait changé, dans les années 80 et une partie des années 90, certains avaient l’idée que les joueurs occidentaux étaient des zopencos. Nintendo of America ne voulait pas lancer sur notre territoire la deuxième partie de Super Mario Bros (je veux dire les Japonais) en faisant valoir que la grande difficulté empêcherait les gens de l’acheter. On craignait que les joueurs ne ressentent pas la satisfaction de le terminer, mais qu’ils se sentent frustrés et détruisent leurs commandes et consoles. Cette hypothèse s’est effondrée lorsque nous avons finalement eu accès aux niveaux perdus et nous avons montré que nous pouvions relever le défi. Il semble triste et absurde que Lolo provienne d’une si grande série de titres et que nous n’ayons eu qu’une petite part du gâteau. Ce phénomène peut même être observé dans les versions japonaises d’Aventures of Lolo. Certaines chambres sont beaucoup plus complexes que leurs homologues occidentales, ce qui est insultant de mon point de vue. Je me sens ignoré et indigné.

Cela me réconforte que ces idées fausses aient été laissées de côté. Il a été démontré que ce côté du monde fait aussi de l’air dans des compétitions internationales, comme le championnat du monde Super Smash Bros., dans lequel Leonardo «MkLeo» Pérez a remporté la médaille la plus élevée. En revanche, bien qu’il n’ait pas remporté le tournoi, le Mexicain Rolando Neri (Violent Kain) a battu le meilleur joueur de King of Fighters au monde: le Chinois Zeng “Xiao Hai” Zhuojun.

Eggerland n’est qu’un exemple de nombreux titres qui ne nous sont pas parvenus à l’époque mais qui attendent d’être découverts. Maintenant, il est beaucoup plus facile d’obtenir de vrais bijoux, comme le Final Fantasy que nous n’avions pas à l’époque. Je reste avec le souci de savoir combien d’expériences nous avons perdues à cause des décisions de certains cadres ou des développeurs eux-mêmes de ne pas lancer leurs produits dans telle ou telle région. C’est un sujet intéressant, surtout si nous pensons que le titre que nous jouons aujourd’hui en Amérique peut avoir un équivalent différent en Europe ou ailleurs. Les médias pour joueurs ont connu une croissance exponentielle et, avec la mondialisation et Internet, nous pouvons le connaître de manière beaucoup plus approfondie.

Connaissiez-vous déjà Eggerland? Sinon, oseriez-vous essayer l’un de ses représentants? Pensez-vous que le fait de ne pas apporter certains jeux d’autres régions dans la nôtre devrait nous affecter? Dites-moi dans les commentaires.

.