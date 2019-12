Eh bien, parlons de Star Wars: The Rise Of Skywalker

Photo: Lucasfilm

Les scientifiques s'accordent à dire que la principale cause du changement climatique est le dioxyde de carbone émis par les gens qui donnent leur avis sur les films Star Wars. Je suis triste de dire que nous ne faisons qu'aggraver le problème aujourd'hui. The Rise of Skywalker est sorti aujourd'hui, un gros gâchis bizarre d'un film dont nous ne savons pas quoi faire.

Jason Schreier et Chris Kohler se sont réunis aujourd'hui pour en parler. De plus, tout comme dans Rise of Skywalker, il y a une apparition aléatoire d'un autre membre du personnel Kotaku préféré des fans qui ne fait pas avancer l'intrigue et est purement pour les fanservice.

Jason Schreier: Commençons par ceci: au moins ce n'était pas aussi mauvais que la dernière saison de Game of Thrones.

Chris Kohler: Eh bien, j'allais dire, sortons d'abord nos premiers à découvert, puis nous pourrons revenir à Game of Thrones. Que pensez-vous de Star Wars un à huit?

Jason: À l'échelle du fandom de Star Wars, je suis probablement quelque part au milieu — je suis assez fan pour les voir tous le week-end d'ouverture, et je les ai généralement tous appréciés jusqu'à présent, même les préquelles (qui sont mauvais mais au moins observable), mais je ne suis pas aussi investi émotionnellement que je le suis dans beaucoup d'autres séries. J'ai aussi aimé The Last Jedi – désolé, haineux! – en grande partie parce qu'il remettait en question le statu quo et posait des questions intéressantes, ce que j'aime voir dans les grands récits épiques. Et vous?

Chris: Fondamentalement, la même chose. N'était pas assez vieux pour voir les trois premiers films au théâtre, mais les regardait à la télévision, se souciait assez de voir toutes les éditions spéciales dans les théâtres, voyait toutes les préquelles, même si je n'avais pas réellement regardé les préquelles une deuxième fois dans les 20 années intermédiaires. Nous les avons regardés cette semaine et ils n'étaient pas géniaux, vous savez. J'étais heureux de voir The Force Awakens sauver la série Star Wars en étant intéressant et observable, et The Last Jedi est génial. L'une des grandes choses à propos de The Last Jedi est, comme vous le dites, qu'elle prend toutes les hypothèses sur Star Wars et commence à les piquer, nous donnant une nouvelle façon de penser à ces archétypes et points de complot établis de longue date. Rise of Skywalker prétend à peu près que cela ne s'est pas produit.

Jason: Oui, et plus récemment encore, Jedi: Fallen Order a fait exactement la même chose de manière très intéressante. Je ne gâcherai pas l'histoire du tout, mais le premier bon Star Wars solo à travers les âges pose également de grandes questions sur la nature des Jedi et si l'interventionnisme fait plus de mal que de bien.

Nous avons donc ici deux histoires réfléchies de Star Wars qui vous laissent vraiment perplexe, puis Rise of Skywalker vient dire: «Putain, nous revenons au statu quo». C'était un mauvais film pour de nombreuses raisons – l'intrigue trous, le coup de fouet cervical, la façon dont il a complètement échoué des personnages comme Rose et Finn – mais le pire, à mon avis, c'est comment il a décidé qu'en fait, Jedi Are Perfect. Alors que The Last Jedi s'est démarqué dans sa déclaration selon laquelle bien vivre dans le présent signifie respecter mais pas vénérer sans vergogne le passé, Rise of Skywalker dit aux cinéphiles que le passé est tout ce qui compte. Du cerveau maléfique étant Palpatine (COME ON) au point culminant exigeant que Rey fasse appel aux fantômes du passé Jedi, le point à retenir ici est que Star Wars ne changera jamais.

Photo: Lucasfilm

Chris: Ouais, parlons de Palpatine. Je ne suis pas opposé à l'idée de le ramener ici, compte tenu de son importance dans les deux trilogies précédentes. Nous avons clairement progressé vers la rédemption de Kylo Ren, mais pour ce faire, il devait aider à vaincre, vous savez, quelque chose. Et dans la mesure où Snoke a été offensé sans cérémonie lors du dernier Jedi avec personne d'autre pour le remplacer, ce genre de personne qui allait diriger Rise of Skywalker entre un rocher et un endroit dur.

Avec ces contraintes, pourquoi ne pas morts-vivants Palpatine?

Jason: Pour commencer, parce que Palpatine est le méchant le moins intéressant de toute cette putain de série! Mais même au-delà de cela, ramener le homeboy à la vie sape complètement le sacrifice de Vader et les réalisations de tout le gang dans la trilogie originale. Expliquer son retour comme «un truc de Sith noir» n'est pas du tout satisfaisant. Et … avec qui diable a-t-il eu un enfant ??? Quelle en était la mécanique? A-t-il trouvé une femme qui avait consensuellement un enfant avec lui? Pourquoi personne ne s’est-il arrêté pour même demander lequel des parents de Rey était le fils de Palpatine? Il y a tellement de questions ici.

Gita Jackson: Salut, je n'ai pas vu ce film, mais tu ne peux jamais me convaincre que Palpatine a baisé. Merci.

Chris: C'est canon maintenant, comme Elan Sleazebaggano.

Jason: S'ils voulaient faire l'histoire de la rédemption de Kylo avec un autre méchant, pourquoi ne pas créer quelqu'un de nouveau? Il n'y a certainement pas de pénurie de savoirs à tirer de l'univers de Star Wars. Ramener Palpatine montre un pur manque de créativité … mais bon, je suppose que c'est le thème principal de ce film.

Chris: Eh bien, parce que créer quelqu'un de complètement nouveau dans le troisième film d'une trilogie serait étrange – où étaient-ils alors? J'aurais plus de mal à enrouler ma tête autour d'une nouvelle personne apparaissant à la 11e heure, comme Zeromus dans Final Fantasy IV, que je ne pensais que Palpatine avait un Horcruxe caché qui lui permettait de se traîner pour un dernier échec . Cela dit, sa présence ici est clairement née du même désir de ramener littéralement tous ceux qui ont jamais été dans un film Star Wars. Remettre Warwick Davis dans le costume de Wicket pour un clip de deux secondes sorti de nulle part, par exemple. Le film ressemblait moins à une fin à cette trilogie qu'à une réunion spéciale.

Jason: Il n'y a pas de meilleur moyen de minimiser la résonance émotionnelle de Ghost Han Solo que de faire la même chose avec Ghost Luke Skywalker environ 30 secondes plus tard. "Star Wars: The Reunion" est un bon moyen de résumer ce film.

Je continue de penser: aussi imparfaits que les préquels l'étaient, au moins ils étaient créatifs? Pour chaque moue en bois de Hayden Christensen ou ligne horrible sur les midichloriens, il y avait aussi de grandes pièces de théâtre passionnantes et des pièces intéressantes de construction du monde. Pod racing, clones, Order 66 … il y avait des choses dans ces films que nous n'avions jamais vues auparavant.

La montée de Skywalker, cependant? Dans quelques mois, je ne peux pas imaginer que je me souviendrai même d'une seule scène. Il n'y a pas eu de moments mémorables, pas de nouvelles planètes créatives ou d'ajouts intéressants à ce que nous savons sur Star Wars. La décision artistique la plus cool était la connexion psychique Kylo-Rey, et même c'était une innovation de The Last Jedi. C'était juste rehash après rehash, aboutissant à un gros bruit sec. Votre théâtre a-t-il aussi ri quand Kylo et Rey se sont embrassés puis Kylo a disparu? Je ne peux pas imaginer une scène moins émouvante.

En fait, je reprends cela – Babu Frik appartenait. C’est tout, cependant!

Photo: Lucasfilm

Chris: J'étais un peu bizarre quand ils se sont embrassés parce que je n'avais aucunement l'impression que c'était là que leur relation allait ???? mods ????

Mais non, je suis d'accord. Je me souviendrai de Babu Frik. J'ai aussi aimé quel que soit ce nouveau droïde. Le cône sur une roue qui a des émotions.

Jason: Oui, chose droïde.

Chris: Ouais.

Jason: Même Babu Frik nous rappelle à quel point la narration dans Rise of Skywalker est lâche. Ils ont mis en place ces grands enjeux émotionnels pour C-3PO, qui doit sacrifier toute sa mémoire pour aider à sauver l'univers, pour tout reprendre une heure plus tard car R2-D2 peut simplement le restaurer comme par magie. Quel était le point?

«Les enjeux sont pour Peter Luger.» – Montée de l'équipe créative de Skywalker, probablement.

Chris: Ouais, c'est comme s'ils ne savaient pas s'ils voulaient nous faire rire ou pleurer ou quoi avec l'histoire de C-3PO – d'abord c'est du larmoyant, puis il plaisante sur le fait d'avoir une autre solution juste avant que Babu ne se moque de sa mémoire, et puis ce sont des blagues d'amnésie bon marché , puis R2-D2 restaure à partir d'une ancienne sauvegarde. Si tout cela n'avait été qu'un soulagement comique, cela aurait été plus logique.

Mais oui, je me sentais comme si Rey aurait été, vous savez, heureux d'avoir racheté cette âme perdue, mais pas de «faire sortir» heureux.

Jason: En fait, j'ai acheté le baiser parce qu'ils ont une excellente chimie, mais oui, c'était bizarre. J'ai presque l'impression que les scénaristes ont décidé qu'elle serait la petite-fille de Palpatine plutôt que celle de Luke ou Leia juste pour qu'ils puissent faire ça? Bizarre de toute façon.

Chris: Elle n'avait vraiment besoin d'être personne, ce qui était le point de The Last Jedi.

Jason: Ouais, quelle absurde retcon! Voici The Last Jedi essayant de dépeindre ce message fort sur la façon dont la grandeur peut venir de n'importe qui, pas seulement des dynasties, et Rise of Skywalker chie partout. Je m'attendais à moitié à ce que Ghost Luke termine son petit monologue avec "Au fait, baise le dernier film."

Chris: Ou comment peut-être la dualité Jedi-Sith, l'idée que si une personne n'est pas parfaitement bonne, elle doit devenir tout mal pour compenser, l'idée que si vous utilisez la Force, vous rejoignez un clan célibataire de sorciers en robe ou vous rejoignez Evil Company , pourrait être une mauvaise idée?

Mais non, Skywalker claque les freins là-dessus et nous revenons à «les Jedi détruisent enfin les Sith une fois pour toutes» comme conclusion. Et, encore une fois, ce n'est pas en soi une conclusion insatisfaisante, mais il est étrange de joindre cela à The Last Jedi qui cherchait un dénouement plus nuancé et humain à l'ensemble. Je pense qu'il respectait suffisamment Star Wars pour poser des questions à ce sujet, alors que Rise of Skywalker idolâtre trop Star Wars pour vraiment le gérer avec autre chose que des gants pour enfants.

Le dernier doigt du milieu pour The Last Jedi ne poussait pas seulement Rose Tico à l'écart, mais s'assurait de l'abat-jour avec un dialogue explicite. «Rose, tu viens dans cette aventure?» «Non, je dois rester ici et laver les landspeeders. Les ordres du général. "

Comme, d'accord, je comprends, vous voulez emmener le film dans une direction différente, mais c'est tellement bizarre que cela se fasse si évidemment au point qu'il est explicitement écrit dans le dialogue. C'est choquant.

Jason: Il est particulièrement décourageant de savoir à quoi Kelly Marie Tran a dû faire face en ligne, face à tant de menaces et de messages désagréables de la part des fans lorsque The Last Jedi a lancé qu'elle a dû supprimer sa présence sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment lire les coulisses du développement de ce film, car il m'est inexplicable que les créateurs aient décidé d'enterrer Rose comme ça tout en présentant un tout nouveau partenaire pour Finn dans la dernière heure du film. J'ai lu quelques vieilles fuites de Rise of Skywalker qui incluaient une scène dans laquelle Lando dit que sa fille a été kidnappée par le Premier Ordre – je suppose que c'était censé être Jannah? Mais en coupant cette scène et en laissant dans l'interaction finale entre eux deux, ils ont juste rendu les choses confuses.

Chris: Oh! Huh. Oui, cette dernière scène n'avait absolument aucun sens.

Jason: Note latérale: je pourrais me plaindre pendant une heure de la façon dont ils ont gaspillé John Boyega dans cette trilogie! Finn était finalement un personnage tellement décevant, ce qui est dommage, car Boyega est génial et a fait de son mieux.

Photo: Lucasfilm

Chris: Donc, tous ces choix étranges mis à part, j'ai l'impression que le film pris dans son ensemble vient juste de se sentir ainsi … Ils sont allés dans tant d'endroits, ont présenté tant de personnages et n'ont laissé aucune place à la respiration.

Jason: Ouais, comme pourquoi Charlie de Lost était là ???

Chris: J'ai l'impression qu'ils auraient dû faire une toute nouvelle histoire avec les nouveaux personnages, ou qu'ils auraient dû essayer de récapituler les morceaux déjà sur le tableau, mais ils ont essayé de faire les deux et même à deux heures et demie, il n'y avait tout simplement pas '' t assez de temps pour faire tout cela sans aller à un rythme effréné bizarre.

Jason: C'était, sans aucun doute, un gâchis. Je vais devoir lui donner un peu plus de temps avant de pouvoir le dire avec certitude, mais pour le moment, il me semble être le pire film de toute la trilogie des trilogies. Même Attack of the Clones (mon précédent préféré) a eu des moments spéciaux – je n'oublierai jamais comment la foule s'est éteinte lorsque Yoda est sortie de l'ombre avec un sabre laser pour affronter le comte Dooku. Bien sûr, c’était de la pagaille, mais au moins c’était différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Rise of Skywalker avait l'impression d'avoir été créé dans un laboratoire par des robots IA sélectionnant de vieux personnages Star Wars aléatoires et des points d'intrigue, puis les enchaînant tous sans aucun sens du thème, du rythme ou de la structure.

Chris: Et se sentir comme si ils avaient besoin de donner une médaille à Chewbacca, ce qui ressemble encore à un point d'intrigue que vous verriez dans un spécial de Noël ou une parodie.

Que pensez-vous de Leia? J'avais l'impression que l'utilisation de séquences vidéo était intelligente, mais ils l'ont trop exagérée pour tenter de montrer à quel point ils pouvaient être intelligents en écrivant un nouveau dialogue autour des interjections aléatoires de Carrie Fisher. Ils auraient pu avoir peut-être la moitié des scènes de Leia et cela aurait peut-être mieux fonctionné – pourquoi ne pas simplement laisser Leia en dehors après le décollage du trio dans le Falcon? avec Greg Grunberg, inutilement pour l'intrigue.

Jason: Je pense que si vous faites un film et que l'acteur derrière l'un de vos personnages principaux meurt, vous devez savoir que votre public y réfléchira tout le temps qu'il regarde. En conséquence, toute scène impliquant ce personnage distraira immédiatement le public de l'intrigue alors qu'il commence à se demander comment cela a été fait et si tout cela est du CGI (un truc bizarre de Grand Moff Tarkin à la Rogue One) ou quoi. Il n'y aura pas non plus de poids réel à la mort de ce personnage, car nous savons tous que cela doit arriver tôt ou tard. En d'autres termes, ils auraient dû la tuer hors écran de manière sentimentale et en finir avec ça.

Chris: Je ne sais pas ce que j'attendais de Rise of Skywalker, mais ce n'était pas ça. En fin de compte, je suppose que c'est ainsi que Star Wars a dû se terminer, avec quelque chose sur lequel les fans peuvent se battre jusqu'à la mort de l'univers. Et j'ai promis de revenir à Game of Thrones, et je vais donner l'avantage ici à … la saison 8 de Game of Thrones. Ça a bougé trop vite aussi, mais ça a au moins eu l’impression de mettre fin à l’émission que nous regardions. Rise of Skywalker a essayé de mettre fin non seulement aux deux films précédents, mais aussi aux huit précédents, ce qui en fin de compte était trop de travail, et probablement pas nécessaire.

Photo: Lucasfilm

Jason: La dernière saison de Game of Thrones m'a énervé, mais c'est probablement parce que je suis plus émotionnellement attaché à cette série (j'ai commencé à lire les livres en 2000, par exemple) que je ne l'ai jamais été pour Star Wars. (En fait, je pense que j'ai pris un jour de congé en travaillant pour vous chez Wired lorsque Dance with Dragons est sorti afin que je puisse le dévorer immédiatement.)

Dans l'ensemble, cependant, ce fut une mauvaise année pour les fins de franchise. Avengers: Fin de partie n'était pas parfait mais je l'ai beaucoup aimé, donc merci à ces gens d'avoir collé l'atterrissage d'une manière qui était plutôt satisfaisante. Et, hé, la fin de Watchmen était plutôt géniale.

Nous espérons que, non enchaînés de la saga Skywalker, un tas de gens créatifs cool pourront faire des choses créatives cool avec Star Wars qui nous feront oublier que tout cela s'est passé. Et nous espérons que nous ne reverrons plus jamais un film Skywalker.

Chris: Ne vous inquiétez pas, Jason, les livres Ice and Fire feront mieux. Réjouissez-vous du volume final qui débutera la même année que Star Wars Episode X avec Rey Skywalker.

