EightBound est un hack EarthBound avec beaucoup de Final Fantasy

Le week-end, quand il n’y a pas beaucoup de nouvelles urgentes qui sortent, nous avons la liberté de chercher des trucs qui sont … Dans ce cas, il y a un hack ROM EarthBound sur Romhacking.net appelé EightBound out, qui présente une tonne de personnages et d’éléments de Final Fantasy. En particulier, Final Fantasy VIII reçoit le focus, d’où le nom EightBound. Clyde Mandelin, un localisateur japonais-anglais professionnel et super fan de Mère, a été le premier à remarquer ce piratage sur Twitter.

Je ne sais pas grand-chose mais voici un nouveau hack EarthBound sur le thème de Final Fantasy https://t.co/36ZlarKIjw pic.twitter.com/Bb5bOfoysk

– Mato (@ClydeMandelin) 12 janvier 2020

Les contributeurs «Polinym» et «Mareeta» sont responsables de cette bizarrerie, qui comprendrait la représentation des neuf jeux originaux de Final Fantasy. De plus, «Tous les menus, textes, commandes, objets, ennemis et magie ont été convertis en termes Final Fantasy. Le système de combat a également été ajusté pour rendre la bataille plus frénétique, rapide et excitante. »Le jeu a été rééquilibré de telle sorte que le broyage n’est apparemment pas nécessaire, et EightBound est apparemment rempli de combats de boss qui nécessiteront une stratégie pour vaincre.

Ce sont de hautes prétentions, bien sûr, il faudrait donc jouer le hack pour voir s’il est à la hauteur de sa promesse. Je n’ai pas eu l’occasion de l’essayer, mais à tout le moins, je peux dire que Polinym lui a donné une bande-annonce absolument folle. Fondamentalement, la bande-annonce ressemble à du PCP fumé EarthBound, puis a eu un accident vasculaire cérébral.

Si vous aimez EarthBound et FF, vous pourriez aussi bien donner un tourbillon à EightBound. Faites-nous part de ce que vous en pensez.

[Source/Via]