El Chavo Kart sera mobile le mois prochain

En 2014, nous avons vu le lancement d’El Chavo Kart, un jeu de course mettant en vedette les personnages d’El Chavo Animated et développé par le studio Efecto Studio pour Xbox 360 et PlayStation 3. Six ans après ce titre, Nous aurons encore une chance de découvrir ce jeu, mais cette fois-ci, il sera sur mobile.

Le Chavo Kart arrivera sur les appareils mobiles jusqu’en avril de cette année, mais Vous pouvez faire partie de la version bêta de ce titre. Il vous suffit d’accéder à cette page. De même, pour jouer à ce titre, une connexion Internet sera nécessaire tout le temps, similaire à ce que nous avons vu dans Super Mario Kart.

En ce qui concerne le style visuel, cette version d’El Chavo Kart s’éloignera un peu du design que nous avons vu dans El Chavo Animated et Maintenant, ce sera plus comme Funko Pop! de ce personnage. De même, nous aurons différents personnages, chacun avec des capacités uniques qui fourniront un style de jeu varié.

Chanfle! La qualification pour le premier grand prix d’El Chavo Kart est sur le point de commencer. Inscrivez-vous sur https://bit.ly/2vO1ck3, pour jouer à notre test bêta.

