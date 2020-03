Elder Scrolls Online pourrait venir sur Xbox Series X et PS5

Les développeurs derrière The Elder Scrolls Online ont commenté le potentiel d’apporter le jeu à Xbox Series X et PS5. Dans une interview avec Trusted Review, Rich Lambert, directeur de création chez Zenimax Online, il a laissé entendre que l’entreprise venait à peine d’envisager cette possibilité.

“Nous enquêtons à peine sur cela. Les spécifications techniques ont été publiées il y a quelques semaines, mais nous avons certainement entendu des fans. Ils disent «nous voulons cela! On veut ça là [en las nuevas consolas]. “Nous explorons donc ce que cela signifie et quand et si nous pouvons le faire.”

Lamber a également suggéré de Forbes La semaine dernière, le jeu “continue de croître et ne montre aucun signe de devenir obsolète”, aurait maintenant plus de 15 millions d’abonnés. Ses développeurs continuent également à faire du DLC pour le titre, et restent déterminés à continuer de le faire.

Et puisque nous parlons The Elder Scrolls, pendant Nintendo Direct Mini la semaine dernière, l’existence de Elder Scrolls: Blades pour lui Nintendo Switch, ainsi que sa fenêtre de lancement possible.

