Elding Ring mettra en vedette la participation de la composition de Bloodborne

27/03/2020 12:01 pm

Elden Ring, le prochain projet From Software reste un grand mystère. À part cela, George R. R. Martin collabore d’une manière ou d’une autre à l’histoire, et que Hidetaka Miyazaki sera le réalisateur, il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce titre. Cependant, récemment annoncé ongle la participation qui plaira à tous les fans de cette étude.

À travers un tweet, l’auteur-compositeur Yuka Kitamura a confirmé qu’elle travaillerait à nouveau avec le studio pour créer la bande originale d’Elden Ring.. Dans le passé, Kitamura s’occupait de la musique dans Dark Souls 2 et 3, Bloodborne et Sekiro: Shadows Die Twice.

Oui, je le suis?

– Yuka Kitamura (@_Yuka_Kitamura_) 25 mars 2020

Le silence autour du Ring d’Elden nous intrigue plus que de nous inquiéter. From Software est devenu l’un des meilleurs studios de la dernière décennie, et Il ne nous a pas donné de raison de douter de son travail, surtout en ce qui concerne les RPG d’action.

Selon une fuite, Elden Ring pourrait être inspiré par Shadow of the Colossus.

Via: Yuka Kitamura

