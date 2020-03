Electronic Arts annule ses compétitions et exhorte ses employés à faire du télétravail sur COVID-19

Une déclaration d’EA sur son site officiel explique toutes les décisions prises par l’entreprise.

LeCOVID-19Il oblige les entreprises à prendre des mesures importantes pour empêcher la propagation de la contagion, et les créateurs de FIFA 20 ne sont pas étrangers à la crise.Arts électroniquesIl a mis en ligne une déclaration sur son portail dans laquelle il assure que “en des jours sans précédent dans un temps sans précédent. Alors que le monde travaille à limiter la propagation de la pandémie de coronavirus, un ensemble radical dechangements sociaux et culturelsaffectent désormais l’ensemble de notre quotidien “, a-t-il décidéenvie de télétravailà tous les travailleurs de l’entreprise qui peuvent le faire.

EA a déjà pris la décision en Chine, à Milan ou en Corée du Sud.Une mesure qu’ils ont déjà prise les jours précédents dans des endroits spécifiques affectés parCrise COVID-19, mais cela s’étend au reste des bureaux. Selon la signature de sa lettre, “précédemmentnous fermons nos sites à Shanghai, Singapour et Sel, ainsi que notre bureau de Milan. Alors que la situation se stabilise à Shanghai et à Singapour, nos équipes travaillent en accord avec les conseils des responsables régionaux de la santé. Nos sites à Sel et Miln restent fermés, et ces équipescontinuer à travailler à distance“

“À partir d’aujourd’hui, nous avons fait la transition pour recommander fortement à tous nos employésAmérique du Nord, Europe et Australietravail à domicilejusqu’au 1er avrilPour aider à limiter l’exposition potentielle au coronavirus et à minimiser la propagation sociale de la maladie », explique la firme,« bon nombre de ces sites, y compris notre siège social de Redwood Shores, offraient déjà aux employés la possibilité detravail à domicile, et il est maintenant temps de prendre des mesures plus importantes. “

La connexion de certains de vos jeux principaux avec la nouvelle situation est-elle en danger? EA garantit que “nous nous efforçons de minimiser toute interruption de servicepour nos joueurs. Nous sommes confiants dans nos plans de continuité. Nous ne prévoyons pas de changements majeurs à nos jeux ou services du fait que nos équipes travaillent à domicile, mais aussinous apprenons à travers ce processuset la patience est la clé. “

Tous les événements eSports en face à face ont été annulés jusqu’à nouvel ordre.Comme prévu, la décision s’ajoute à celle prise à la fin de la semaine dernière de suspendre tous les événements en direct pour les différents jeux compétitifs de la firme, y compris “la série mondiale Apex Legends, la série mondiale FIFA 20, FIFA Live 4 Live Events et Madden NFL 20 Championship Series. ” La mesure “comprendÉvénements organisés par EAet des événements tiers exécutés sous licence d’EA “, bien sûr. Une décision qui” sera en vigueur jusqu’à ce que la situation mondiale des coronavirus s’améliore. “

Blizzard a également annulé tous les événements en face à face de l’Overwatch League, Rockstar a promu le télétravail au cours des dernières heures et d’autres entreprises ont pris des décisions similaires pour faire leur part etaider à stopper la pandémie, qui a forcé l’annulation d’E3, la plus grande foire de l’industrie du jeu vidéo.

