Electronic Arts ne participera pas au GDC 2020 pour prévenir le coronavirus

Les mesures préventives avant l’avancée du coronavirus continuent de toucher différents secteurs dans le monde et celui des jeux vidéo ne fait pas exception. Bien que les effets du problème de santé en termes de distribution et de vente de consoles et de jeux vidéo ne se ressentent toujours pas, on ne peut pas en dire autant en termes d’événements et les plus importants de cette année ont commencé à voir des annulations d’entreprises importantes, telles que celle d’Electronic Arts concernant GDC 2020.

Il y a quelques instants, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a révélé via son compte Twitter officiel une déclaration partagée par Alex Sherer, spécialiste du développement de produits EA sur le marché, où il rapporte que la société EA a annulé sa participation à GDC 2020, événement qui se tiendra du 16 au 20 mars à San Francisco, en Californie. Selon les informations, la société a ordonné aux travailleurs qui assisteraient à GDC de ne pas voyager et bien qu’il n’y ait aucune référence au problème du coronavirus, Ahmad souligne que c’est la cause.

Electronic Arts limite sa présence à GDC, conseillant aux employés de ne pas voyager.

De cette façon, GDC 2020 a vu une nouvelle annulation d’une entreprise importante car il y a quelques jours, PlayStation a annoncé qu’elle n’assisterait pas à l’événement et cela a été suivi par Kojima Productions, qui a annulé son aide à titre préventif contre le problème de santé qui traverse le monde En outre, un autre événement qui a commencé à ressentir l’impact de la maladie en termes commerciaux est PAX East, qui n’aura pas la présence de Sony.

Malheureusement, il semble que les progrès de la maladie mettent le monde et ses diverses activités en échec. D’où la crainte d’une éventuelle annulation des plus grands événements de l’année, comme l’E3 2020.

