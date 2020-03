Élevez votre battage médiatique avec la dernière bande-annonce Persona 5 Royal

Malheureusement, de nombreux jeux importants qui devaient faire leurs débuts au cours de ces mois ont été reportés jusqu’au milieu, voire à la fin de l’année. Pour beaucoup, c’était une nouvelle dévastatrice, mais pour d’autres, cela signifie qu’ils auront plus de temps pour rattraper leur retard ou profiter à leur rythme des sorties qui arriveront dans les semaines à venir, comme Persona 5 Royal, par exemple.

Nous sommes à un peu plus de deux semaines d’avoir le nouveau Atlus, donc le battage médiatique ne pouvait pas être plus élevé. Ses développeurs semblent être conscients de la situation, car malgré le fait que sa dernière bande-annonce dure moins de deux minutes, elle est pleine d’action et de moments épiques qui vous donneront envie et ont déjà ce titre dans votre Playstation 4. Vérifiez-le ici:

Si vous ne savez toujours pas exactement quelles nouvelles cette future tranche nous offrira, nous vous recommandons de voir la vidéo suivante.

Persona 5 Royal est en vente le 31 mars 2020 pour PlayStation 4.

Source: Atlus

