Eli Roth dirigera le film Borderlands, selon le patron de Gearbox

On dirait que le film Borderlands a un réalisateur, et c’est l’acteur, réalisateur et producteur Eli Roth.

Des nouvelles du rôle de Roth dans Film Borderlands a été tweeté par le patron de Gearbox Software Randy Pitchford pendant la nuit.

Pitchford a rapidement supprimé le tweet, mais heureusement, Kotaku en a pris une capture d’écran.

La raison pour laquelle elle a été supprimée est apparemment que la nouvelle ne devait pas encore être annoncée. Mais Cat est sorti du sac maintenant, et depuis que l’histoire a éclaté après le tweet dans The Hollywood Reporter, Pitchford a remis le tweet en place.

Je suis très heureux d’accueillir Eli Roth en tant que directeur du film Borderlands en développement avec Lionsgate et Arad Productions. Veuillez accueillir @EliRoth dans l’équipe et assurez-vous d’assister au @GearboxOfficial Main Theatre Show au #PAXEast le 2/27 pour en savoir plus. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i

– Randy Pitchford (@DuvalMagic) 20 février 2020

Un film Borderlands a été annoncé pour la première fois en 2015 lorsqu’il a été révélé que Lionsgate le développait aux côtés d’Arad Productions. Avi Arad et son fils Ari Arad ont travaillé sur Iron Man, Spider Man, The Amazing Spider Man, X-Men, Ghost Rider et Blade. Le film a été reconfirmé comme étant en développement l’année dernière.

Eli Roth est connu pour avoir produit Hostel and Cabin Fever, et en tant qu’acteur, il a joué le camarade Ivan dans The House with a Clock in Its Walls et plus particulièrement, le Sgt. Donny Donowitz dans Inglourious Basterds.

