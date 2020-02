Eli Roth pourrait réaliser un film Borderlands

Il semblerait qu’Eli Roth réalise un film basé sur la série Borderlands de Gearbox Software.

Cela passe par un tweet – maintenant supprimé – du patron du studio Randy Pitchford, tel que rapporté par Kotaku, dans lequel il a accueilli Roth dans le projet, qui est créé par Lionsgate et Arad Productions. Le film a été annoncé en juin 2019. Roth est surtout connu pour son travail de réalisateur sur Cabin Fever and Hostel, ainsi que pour son apparition en tant que Donny “The Bear Jew” Donowitz dans le film Inglorious Basterds de Quentin Tarintino de la Seconde Guerre mondiale de 2009.

Pitchford a promis plus de détails sur le film à Pax East le 27 février.

Le tweet a été rapidement supprimé, suggérant qu’il annonçait la nouvelle trop tôt. Il est également possible avec des craintes concernant le coronavirus que certaines parties se soient retirées de Pax East, comme Sony l’a déjà fait. Des problèmes de santé ont conduit à l’annulation du Mobile World Congress à Barcelone, qui devait avoir lieu entre le 24 et le 27 février.

Plus de détails sur le film Borderlands interviennent dans le sillage du lancement de Borderlands 3 en septembre 2019, le titre comptant 248 000 utilisateurs simultanés au cours de ses 48 premières heures de lancement, soit le double du record de Borderlands 2. Pendant ce temps, l’éditeur 2K a révélé qu’il avait expédié cinq millions d’exemplaires du jeu dix jours après son lancement et que ce flux de trésorerie avait poussé les revenus à vie de la franchise à plus d’un milliard de dollars. Nous avons rencontré le producteur principal Anthony Nicholson à la suite du lancement de Borderlands 3 pour en savoir plus.

Le titre a également été lancé sur la plate-forme de streaming cloud Stadia de Google, mais il manquait du contenu de fin de jeu lors de sa sortie.