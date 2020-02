Eli Roth va essayer de réaliser un film Borderlands

Plus tôt ce soir, le patron de Gearbox, Randy Pitchford, a tweeté qu’Eli Roth dirigerait la tentative de faire un film Borderlands, qui a été discrètement annoncée l’année dernière. Il a ensuite rapidement supprimé le tweet.

C’est ici:

Publicité

Je suppose qu’il l’a annoncé trop tôt, d’où la suppression rapide. Il est difficile de s’enthousiasmer pour les annonces de films de jeux vidéo, car ils ont encore beaucoup de mal à se faire, même en 2020, et c’est encore plus difficile quand il s’agit d’un connard réalisant un film basé sur une série dont la dernière sortie a été écrite pour Rick, 11 ans. Et les fans de Morty.

Si vous le souhaitez, cependant – et je m’excuse, je ne suis pas un fan de Borderlands – alors assommez-vous!

.