Eli Roth veut que les fans de Borderlands apparaissent dans le film

Borderlands est un jeu vidéo créé par le chaos, la folie et la violence et bien sûr, un film inspiré de cette franchise Gearbox ne peut ignorer ces éléments essentiels. Heureusement, outre la confirmation d’un film, l’équipe de production dirigée par Eli Roth compte également parmi ses projets de rendre hommage aux fans de jeux vidéo.

Comme nous vous l’avons informé il y a quelques jours, le film Borderlands est une réalité et la production sera dirigée par Eli Roth, qui a participé à des films tels que Hostal et qui est connu pour sa performance dans Bastardos sin Gloria. Eh bien, compte tenu de l’expérience que Roth a de ce type de contenu, l’un de ses plans pour le film Borderlands sera de capturer les milliers de morts qui surviennent dans chaque épisode.

En ce sens, le réalisateur a mentionné lors de sa présentation à PAX East 2020 qu’il fera tout son possible pour que les fans puissent apparaître dans le film Borderlands parce qu’ils sont, selon ses mots, “une famille folle et dérangée”. Pour en faire une réalité, l’équipe de production a pensé que les fans remplissent un rôle d’extras et semblent faire du cosplay de leurs personnages préférés pour enregistrer des séquences de mort qui honorent le contenu de la franchise.

Borderlands 3 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la livraison la plus récente et réussie de la franchise, ainsi que notre revue écrite.

