Élimination de Final Fantasy 7 Remake Air Buster: emplacements des cartes clés et quoi éliminer

Dans le chapitre 8 de Final Fantasy 7 Remake, Cloud et compagnie se retrouvent sous la menace d’Air Buster, une arme Shinra extrêmement puissante – mais ils ont une chance de l’affaiblir avec cartes-clés et élimination de l’unité.

Air Buster, ou «le grand garçon», comme l’appelle Barret, était en quelque sorte un patron de plaisanterie dans le FF7 original. Même si vous étiez sous-nivelé, il était faible. Dans FF7 Remake, les développeurs ont considérablement renforcé Air Buster pour en faire un adversaire redoutable. La bonne nouvelle est que la nouvelle section du jeu Mako Reactor 5 a une mécanique entièrement dédiée à l’affaiblissement d’Air Buster – et le choix des joueurs est également inclus.

Élimination d’Air Buster: que devez-vous retirer du grand garçon?

Fondamentalement, en parcourant les différents niveaux de Mako Reactor 5, vous rencontrerez quelques pièces de type boxy différentes qui ont un tas de gardes et un tas de terminaux / consoles de machine que vous pouvez utiliser. Appelons cela salles de console à partir de maintenant, par souci de simplicité. Après avoir vaincu les ennemis vous pouvez utiliser les consoles pour «disposer» des éléments de l’arsenal d’Air Buster avant de devoir le combattre à la sortie du réacteur. Chaque chose dont vous disposez sera supprimer certaines capacités du boss mais aussi vous donner des objets que vous pouvez éventuellement récupérer à la fin du Mako Reactor 5, juste avant le combat.

Il y a trois types différents d’objets que vous pouvez retirer d’Air Buster, et chaque type d’élimination a une chose différente qu’il enlève au boss et une chose différente qu’il vous récompense. Les voici:

Noyau de programmation AI: cela concerne un mouvement Air Buster qui peut étourdir le groupe. Chaque noyau de programmation d’IA éliminé réduira le nombre de fois où Air Buster utilisera cette capacité. Vous pouvez récupérer le noyau de programmation AI dans la zone d’élimination d’Air Buster à la fin du réacteur et le vendre plus tard pour 500 Gil chacun.

Big Bomber: ces articles sont essentiellement d’énormes missiles, d’où le nom. Ils font beaucoup de dégâts. La suppression des Big Bombers réduit le temps pendant lequel Air Buster peut tirer ces missiles, et si vous récupérez le butin, vous pouvez en tirer quelques-uns vous-même en utilisant le Big Bomber comme élément dans le menu des éléments.

Unités M: Les unités M sont essentiellement des «articles». Celles-ci ne semblent pas avoir trop d’impact sur les performances de combat d’Air Buster, mais lorsque vous arrivez dans la zone de butin, chaque M-Unit que vous supprimez vous donne certains éléments, dont Ethers, Phoenix Downs et High Potions.

Les éléments à supprimer dépendent de votre style de jeu, mais le plus utile est de loin le Big Bomber et le noyau de programmation AI. Vous pouvez acheter des articles dans n’importe quel magasin ou distributeur automatique, mais supprimer une partie de la capacité offensive d’Air Buster est inestimable. En particulier, nous vous recommandons de supprimer les cœurs de programmation AI – le mouvement d’étourdissement est vraiment ennuyeux, mais les gros bombardiers peuvent être bloqués ou esquivés.

Une fois que vous avez retiré les unités d’Air Buster, vous aurez la possibilité d’obtenir les objets que vous avez mis à la disposition d’Air Buster en ouverture d’un deuxième jeu de portes de mini-jeu à verrouillage temporisé. Derrière ces portes, il y a du matériel Magic Up, ainsi qu’un levier que vous pouvez tirer pour révéler tous les objets que vous avez aimés à Air Buster dont vous vous êtes débarrassés. Cela compte comme la découverte «Récupération des déchets» sur votre carte. Vous saurez que vous avez atteint cet objectif lorsque vous avez terminé le mini-jeu de verrouillage et que vous avez également accès à une pièce latérale avec une aire de repos et un distributeur automatique vendant un disque de musique.

Cependant, pour obtenir les articles jetables d’Air Buster, vous devez d’abord les jeter. Cela nécessite des cartes clés – et il y a six cartes clés au total, ce qui signifie que vous pouvez disposer de six des neuf unités possibles en direction d’Air Buster. Avant de combattre Air Buster, n’oubliez pas de définir également votre materia d’invocation – surtout si vous avez récupéré l’invocation Chocobo et Moogle du chapitre précédent. Voici tous les emplacements des cartes clés, pour vous donner les meilleures chances de combat…

Emplacements des cartes-clés Airbuster pour l’élimination des unités

Vous trouverez une Keycard dans la première pièce où se trouvent les consoles et tout le concept de «destruction des pièces» d’Airbuster vous est expliqué. C’est incontournable.

Dans la salle de console suivante, au niveau B7, vous trouverez une autre carte au sommet d’une boîte.

Il y a une autre carte-clé cachée dans les couloirs entre B7 et B6, dans un coin éloigné de la pièce carrée où les escaliers inversent la direction et vous vous engagez brièvement dans une bagarre.

Une autre carte-clé se trouve dans la salle de console suivante, niveau B6.

Enfin, il y a deux cartes dans la salle de la console B5, la dernière de ces salles que vous visiterez.

