Embrassez la vie de l’île avec une traversée d’animaux sous licence officielle: les nouveaux horizons changent de peau

Hier, Nintendo a révélé une nouvelle adorable Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch.

Selon l’endroit où vous vivez, il peut ou non être accompagné d’un code de téléchargement pour le jeu. Quoi qu’il en soit, c’est un achat assez cher et si vous possédez déjà un commutateur standard, vous pourriez avoir du mal à justifier pourquoi vous avez besoin de ce nouveau design.

Heureusement, il existe des façons alternatives et beaucoup moins chères de célébrer la nouvelle entrée Animal Crossing. Pour commencer, le même dock à thème et le même ensemble Joy-Con seront vendus séparément au Japon. Si vous cherchez quelque chose d’encore plus abordable, vous pouvez toujours opter pour ces packs de peaux sous licence officielle Animal Crossing: New Horizons par Controller Gear, pour 19,99 $. Les deux modèles sont disponibles à l’achat dès maintenant sur Amazon.

Ils couvrent le dock Joy-Con et Switch de haut en bas dans des conceptions à thème appropriées. L’un comporte des graphismes complets et s’appelle «Tom Nook & Team» et l’autre est connu sous le nom de «Tom Nook & Friends». Les peaux sont complètement résistantes aux rayures et ne laisseront aucun résidu collant une fois retirées. Et pour couronner le tout, ils viennent tous les deux avec un protecteur d’écran.

