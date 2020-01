Emily Rogers dit qu’il y a deux ports Wii U non annoncés en préparation

2020 s’annonce comme une autre année passionnante dans le jeu. Mais Nintendo n’a pas vraiment annoncé de nombreux titres propriétaires cette année. Bien sûr, il y a des jeux assez excitants qui sortent comme Animal Crossing, le remake de Xenoblade Chronicles, et un portage du jeu Wii U Tokyo Mirage Sessions, mais nous n’avons pas beaucoup plus que cela. Cependant, selon Emily Rogers, un initié de l’industrie, une source d’informations fiables dans le passé, il y a au moins deux autres ports Wii U non prévus.

Ce n’est pas une surprise, car Nintendo s’appuie fortement sur la bibliothèque de la Wii U depuis la première année du Switch. Pour cette raison, il est assez facile de deviner ce qui va suivre.

Certains choix évidents seraient Pikmin 3 et Super Mario 3D World, mais j’espère personnellement voir les remasterisations de The Wind Waker et Twilight Princess dans un seul package. Rogers a poursuivi en disant que le début de l’année ne verra pas beaucoup de sorties de Nintendo (“Nintendo traite évidemment Animal Crossing comme leur gros titre de mars”, dit-elle.) Et elle est un peu inquiète que la société puisse compter aussi beaucoup sur les rééditions cette année.

Néanmoins, cette nouvelle sur les ports Wii U est assez excitante lorsqu’elle est associée à la spéculation d’une Nintendo Direct à venir. J’espère donc que nous allons bientôt entendre parler de ces ports Wii U.

À mon avis, ce serait bien de voir plus de jeux Wii U arriver sur le Switch. Beaucoup de gens n’ont pas eu la chance de les jouer sur le système d’origine, ils sont donc toujours les bienvenus sur du matériel plus moderne.

Qu’en pensez-vous tous? Quels ports Wii U souhaitez-vous utiliser pour le Switch? Laissez vos pensées dans les commentaires!

