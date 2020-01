Emily Rogers: Nintendo a deux autres ports Wii U à venir sur Switch

Emily Rogers, initiée et blogueuse connue de Nintendo, a déclaré sur les forums Reset Era qu’elle savait que Nintendo avait deux ports Wii U non annoncés en cours de développement pour la Nintendo Switch. Vous pouvez deviner de quoi il s’agit. Elle dit également dans le même fil que Nintendo se concentrera sur Animal Crossing: New Horizons ce premier trimestre. Cela pourrait signifier que le début traditionnel de l’année Direct pourrait être une éruption centrée sur Animal Crossing.

Je peux également confirmer que Nintendo a (au moins) deux autres ports Wii U non annoncés. Ils ne sont pas difficiles à deviner car il ne reste plus beaucoup de jeux Wii U à mettre en communication.

