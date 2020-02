Empire of Sin a été reporté à l’automne 2020

Les retards ne sont jamais les bienvenus. Surtout pour les développeurs qui veulent sortir leur jeu et qui savent qu’un retard signifie encore plus de travail. Cependant, pour la plupart, ces types de pratiques donnent lieu à des titres de meilleure qualité. Maintenant Empire of the Sin, le prochain projet de John Romero, a changé de date.

À l’origine, Empire of the Sin était prévu pour le deuxième trimestre de cette année, cependant, a été reporté à l’automne 2020. Nous devons maintenant attendre quelques mois de plus pour profiter du premier jeu du légendaire designer John Romero dans le genre de la stratégie au tour par tour.

Empire of Sin est un jeu de stratégie du développeur Romero Games et publié par Paradox Interactive. Le jeu vous met dans la peau d’un patron de la mafia qui vivait à Chicago pendant l’ère de la prohibition. Un concept très intéressant que nous voyons rarement dans cette industrie.

Extra! Extra! Lisez tout à ce sujet! Nous avons une mise à jour concernant la sortie d’Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU

– Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) 18 février 2020

Via: Empire of Sin

.