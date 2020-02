Empire of Sin n’atteindra pas le marché dans les délais

Romero Games et Paradox Interactive ont confirmé que Empire of Sin, le jeu de stratégie au tour par tour qui se déroule dans le Chicago des années 1920, est retardé et arrivera sur le marché à l’automne de cette année. Cette décision est due au fait que l’éditeur et le studio veulent investir ce temps pour peaufiner certains détails du jeu et fournir un produit de grande qualité

Comme tout bon contrebandier le sait, une bonne liqueur n’est pas faite à la hâte et nous pouvons en dire autant du développement des jeux vidéo. Pour cette raison, nous avons décidé de reporter le lancement d’Empire of Sin à l’automne 2020.

Nous apprécions tout votre soutien et nous espérons que vous comprendrez que nous avons décidé de privilégier la qualité à la vitesse. Après tout

Empire of Sin cela nous permettra de créer notre propre empire criminel à partir de zéro comme l’un des 14 patrons de la mafia dans les quartiers de la ville. Avec certains conditions initiales générées de façon aléatoire (Aucun jeu ne sera identique aux promesses de Romero Games) les familles devront s’adapter pour survivre et faire tout ce qu’il faut pour battre les familles rivales.

Espérons que ce retard ait un impact positif sur la version pour Nintendo Switch, une console qui a souvent pris la pire version des jeux multiplateformes.

