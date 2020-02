Emplacement du raid des débutants de Kanto et comment s’y rendre – HITC

Pokémon

Une épée de Pokémon et un bouclier Kanto pour commencer le raid et comment obtenir un guide.

La société Pokémon célèbre le Pokémon Day 2020. Cela a entraîné l’ajout de Mewtwo blindé et de clones à Pokémon Go, ainsi qu’un colosse Mewtwo ajouté à Pokémon Sword and Shield aux côtés des raids de démarrage Kanto. Ici, vous découvrirez tout ce qui peut être dit sur l’emplacement et comment obtenir ces entrées Kanto.

Pour information, les apparitions d’Armored Mewtwo et du clone Pikachu ne seront présentes dans Pokémon Go que jusqu’au 2 mars. Il en va de même pour le puissant Mewtwo dans Pokémon Sword and Shield, ainsi que pour les raids de démarrage Kanto.

Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir les faiblesses de Mewtwo dans le but de le vaincre avant qu’il ne disparaisse de Sword and Shield, sinon continuez à lire pour découvrir l’emplacement des démarreurs Kanto.

Pokémon Sword and Shield Kanto Starters Raids Location

Il n’y a pas d’emplacement spécifique pour les entrées Kanto dans Pokémon Sword and Shield.

Cependant, bien que non spécifiques, ces batailles Max Raid peuvent être trouvées dans la zone sauvage via des tanières rougeoyantes.

Les trois entrées Kanto sont Charmander, Squirtle et Bulbasaur. Bien que vous ne puissiez obtenir que des récompenses pour avoir récupéré la tête de Mewtwo, vous pouvez en fait capturer les démarreurs de la région de Kanto susmentionnés.

Comment obtenir des entrées Kanto dans Pokémon Sword and Shield

Vous pouvez obtenir les débutants de la région de Kanto dans Pokémon Sword and Shield en battant leurs batailles de boss Max Raid.

Soit cela, soit vous pouvez simplement les obtenir dans Pokémon Sword and Shield via des transferts dans Pokémon Home.

Cependant, en parlant strictement de l’événement Pokémon Day 2020, vous n’avez que jusqu’au 2 mars pour conquérir leurs batailles Max Raid.

Charmander, Squirtle et Balbasaur peuvent tous être trouvés dans des raids d’une à trois étoiles, tandis que leurs deuxièmes évolutions, Charmeleon, Wartortle et Ivysaur, peuvent être trouvées dans des raids quatre étoiles.

Comme vous le savez probablement déjà, Charmander est un Pokémon de type Feu, Squirtle est de type Eau et Bulbasaur est de type Herbe.

Selon le tableau des forces et des faiblesses de chaque type de Pokémon dans Sword and Shield (via Polygon), cela devrait signifier que Charmander est faible pour les mouvements de type Sol, Rocher et Eau, Bulbasaur étant faible pour Bug, Fire, Ice, Flying et Poison. Quant à Squirtle, il devrait être vulnérable à l’électricité et à l’herbe.

Pokémon Sword and Shield est exclusif à Nintendo Switch.

