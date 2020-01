Emplacement et inventaire de Xur, 24-27 janvier

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 24 janvier 2020 19:34 GMT

C’est encore le temps Xur, Gardiens.

Xur Agent of the Nine est de retour cette semaine dans Destiny 2 avec de nouvelles marchandises. Si vous vous dirigez vers Titan, vous le trouverez près de The Rig.

Cette semaine, il vend un fusil automatique, un ensemble d’armures pour les jambes et quelque chose pour la poitrine et la tête.

Obtenez ce dont vous avez besoin avant la réinitialisation le mardi 28 janvier.

Destiny 2: inventaire Xur du 24 au 27 janvier

L’arme exotique cette semaine est le fusil automatique, monte Carlo. À une certaine époque, l’arme était une exclusivité PlayStation à l’époque, avant de se diriger finalement vers la Xbox One. Assez joli aussi. Son avantage intrinsèque révèle que lorsque vous infligez des dégâts, votre temps de recharge en mêlée est réduit. Il donne également une chance de charger complètement votre capacité de mêlée à chaque élimination.

La chaîne de Markov, son trait légendaire, augmente les dégâts des attaques au corps à corps et des attaques avec cette arme. Melee accorde également des munitions. Comme d’autres armes, lors de la mise à niveau vers un chef-d’œuvre, il génèrera des orbes lors de plusieurs attaques et gagnera un tracker qui affichera le nombre d’ennemis vaincus avec.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.