Emplacement et inventaire de Xur, 3-6 avril

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 3 avril 2020 20:12 GMT

Il est temps pour Xur de retourner dans Destiny 2.

Xur est de retour dans Destiny 2 et cette semaine, il est sur Io à Echo Mesa près de Giant’s Scar.

Il fait actuellement le tour d’un fusil automatique, de deux ensembles de gants et d’une armure de jambe.

Assurez-vous de saisir ce que vous voulez avant la réinitialisation du mardi 7 avril.

Inventaire Xur du 3 au 6 avril

Contreverse Hold [Exotic Warlock Ggauntlets] – 23 éclats légendaires

Lumière forte [Extoic Auto Rifle] – 29 éclats légendaires

Orpheus Rig [Exotoc Hunter Leg Armor] – 23 éclats légendaires

Bastion [Extoitc Titan Gauntlets] – 23 éclats légendaires

L’arme exotique cette semaine est le fusil automatique Hard Light, qui a été introduit pour la première fois avec Destiny 1. Son introsite exotique est Volatile Lightm, ce qui fait que lorsque les obus sont en feu, ils n’ont pas de dégâts, ils dépassent les cibles et pénètrent trop. surfaces dures. Les dégâts des projectiles augmenteront également après le rebond. Le magazine fait en sorte que l’arme se recharge plus rapidement lorsqu’elle est vide, et l’arme présente le trait légendaire, The Fundamentals. Avec ce trait, le maintien modifie le type de dégâts de la Lumière dure, alternant entre Arc, Solaire et Vide.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}