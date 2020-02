Emplacement et inventaire de Xur du 14 au 17 février

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 14 février 2020 19:43 GMT

Xur est de retour cette semaine dans Destiny 2 avec de nouveaux objets à vendre.

Cette semaine, vous pouvez trouver Xur traîner sur Nessus à Watcher’s Grave.

Il vend un fusil de chasse exotique, deux ensembles d’armures de poitrine et des gantelets.

Assurez-vous de saisir ce que vous voulez avant la réinitialisation du mardi 18 février.

Destiny 2: inventaire Xur du 14 au 17 février

L’arme exotique de cette semaine est Canon tracteur. L’avantage Repulsor Force et le trait Méthode scientifique sont deux des raisons pour lesquelles c’était l’un de nos pistolets préférés lorsqu’il est apparu pour la première fois en 2017. Avec Repulsor Force cet avantage, chaque tir repousse les ennemis hors de portée, offrant aux joueurs un sursis afin de trouver une position plus sûre. Il supprime également leurs capacités et les rend plus vulnérables à tous les dégâts entrants. L’avantage de la méthode scientifique fournit un bref coup de pouce à la vitesse et à la manipulation des armes.

