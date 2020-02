Emplacement et inventaire de Xur du 21 au 24 février

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 21 février 2020 17:57 GMT

Le Xur de Destiny 2 est de retour et cette semaine, il vend deux casques, un lance-grenades et une armure de poitrine.

Xur est de retour et cherche à échanger des articles contre vos jolis tessons.

Cette semaine, vous pouvez trouver l’homme dans l’EDZ qui traîne à Winding Cove.

Destiny 2: inventaire Xur du 21 au 24 février

L’arme exotique cette semaine est le lance-grenades, La colonie, qu’il a vendu à plusieurs reprises. Ce lance-grenades Void tire de petites araignées robots au lieu d’explosifs standard, et ils poursuivent les ennemis à proximité. Il se recharge même lorsque vous le tenez. Les avantages incluent non seulement les grenades robotisées insectoïdes, mais le compensateur linéaire garantit que le canon est bien équilibré et offre une vitesse de projectile légèrement augmentée. Bien que le rayon de souffle ne soit pas très large, cet avantage augmente le rayon de souffle par rapport à ce qu’il serait normalement.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.