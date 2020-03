Emplacements de location de canoë, de cabillaud et d’arc-en-ciel sur le lac Fortnite

Nous avons atteint la semaine 6 de Fortnite Chapter 2 Saison 2, et le deuxième lot de défis Méfaits de Meowscles est maintenant en ligne. Comme pour la série de la semaine dernière, quelques-unes des missions vous permettent de faire des choses sur le thème des chats comme détruire des niches, mais l’une vous demande de danser dans trois endroits spécifiques: Lake Canoe, Camp Cod et Rainbow Rentals. Si vous ne savez pas où ils se trouvent, nous avons rassemblé ce guide pour vous montrer où aller.

Où se trouvent les emplacements de location de Lake Canoe, Camp Cod et Rainbow?

Comme d’habitude, les trois zones à visiter pour ce défi sont réparties sur toute l’île. Ce ne sont pas non plus des emplacements nommés, donc ils ne sont pas facilement affichés sur la carte. Heureusement, ils ne sont pas trop difficiles à retrouver.

Le lac Canoe est le lac juste au nord-ouest de Retail Row; vous le trouverez dans le carré de la grille G5. Camp Cod est l’île située au point le plus au sud de la carte, dans le carré de quadrillage G8. Enfin, Rainbow Rentals est situé sur la plage au sud-ouest de Holly Hedges, en A6. Vous pouvez voir où se trouvent les trois emplacements sur la carte ci-dessous.

Carte des emplacements de Fortnite Lake Canoe, Camp Cod et Rainbow Rentals

Comment terminer le défi

Maintenant que vous savez où aller, tout ce que vous avez à faire pour relever ce défi est de vous diriger vers chacun des trois domaines et de nous une emote de danse. Vous n’avez pas non plus besoin de visiter les trois emplacements au cours d’un même match, vous devriez donc être en mesure de résoudre ce défi assez facilement sur quelques matchs différents.

