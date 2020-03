En bas de l’étrange, bouleversant parfois le trou du lapin des TikToks des streamers Twitch

Image: Tyler «Ninja» Blevins

Au cours des 72 dernières heures, j’ai passé pas mal de temps à regarder des TikToks créés par des streamers Twitch. Tout a commencé par une question simple: les gens dont toute la ligne de travail est construite autour de la création de la forme de culture pop la plus longue et la moins filtrée possible peuvent-ils exceller dans un milieu où le minimalisme prospère?

TikTok est une plate-forme vidéo qui permet aux utilisateurs de partager des clips ne dépassant pas 60 secondes. La plupart sont plus courts. Au départ, les gens l’ont largement utilisé pour partager des vidéos dans lesquelles ils se sont synchronisés sur leurs lèvres avec leurs chansons préférées, mais ces jours-ci, cela ressemble plus à la seconde venue de Vine, avec un composant de synchronisation labiale encore important. Les utilisateurs de TikTok publient des mèmes musicaux, des courts métrages avec une seule personne jouant plusieurs personnages, des blagues, des cascades, des farces et des vidéos aléatoires qu’ils ont prises sur leurs téléphones.

Il est particulièrement important chez les adolescents, ce qui en fait un terrain fertile pour les streamers qui se spécialisent dans les jeux qui attirent un public plus jeune comme Fortnite. Il est également plus piloté par des algorithmes que n’importe quelle autre plate-forme. Vous avez un flux de personnes que vous suivez, bien sûr, mais la page par défaut “Pour vous” de l’application n’est pas celle-là. Au lieu de cela, il apprend de ce que vous avez aimé dans le passé et vous encourage à parcourir un déluge infini de vidéos de plus en plus ciblées selon vos goûts personnels.

Le premier jour de cette expérience, ma page “Pour vous” était principalement composée de TikToks d’oiseaux étranges chantant des chansons populaires et agaçant les uns les autres, car c’est pour cela que j’utilise traditionnellement TikTok (remarque: je ne suis peut-être pas l’utilisateur typique de TikTok). Quelques heures plus tard, c’était tous des streamers. Aujourd’hui, ce sont toutes les marques de streamers hyper-spécifiques, ainsi que d’autres trucs profondément étranges que TikTok a décidé que les joueurs adorent.

Dans ma quête pour comprendre comment les streamers utilisaient TikTok, j’ai commencé avec certains des plus populaires: Tyler “Ninja” Blevins, Imane “Pokimane” Anys, Ali “Myth” Kabbani, Turner “Tfue” Tenney et Jack “CouRage” Dunlop. Ces streamers sont ancrés sur Twitch, Mixer et YouTube, donc TikTok est moins un objectif principal pour eux et plus une extension de leurs empires de marques de plusieurs millions de dollars.

Bien que TikTok ne soit plus le Far West des médias sociaux (bien que celui où tous les cow-boys dansent sur «Old Town Road» de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus), il est encore relativement nouveau. En conséquence, les gros streamers ne suivent pas encore de livre de jeu particulier en ce qui concerne la publication. La plupart publient des clips édités occasionnellement de moments amusants de leurs flux, mais au-delà, ils font toutes sortes de choses différentes.

Ninja publie principalement des vidéos #relatable qui riffent sur des mèmes musicaux préexistants, comme celui sur le moment où votre mère vous dit de suspendre un jeu en ligne. Dans ce document, Ninja fait semblant d’entendre sa mère l’appeler du rez-de-chaussée, lui disant de mettre le jeu en pause. Il réagit avec exaspération mais demande finalement à son équipe de protéger son personnage dans le jeu. Il dit ensuite la chanson en arrière-plan, qui dit: “Je vous verrai après la fonction.” Après cela, il quitte la pièce.

Il a une structure multi-actes percutante qui se construit à côté d’une chanson qui a gagné la notoriété de TikTok en partie en association avec un gag différent à propos de la mère de quelqu’un voulant qu’ils fassent quelque chose, ce qui conduit finalement la blague de Ninja à rouler les yeux et à descendre l’escalier pendant que son équipe défend son corps inhabité dans le jeu.

C’est un TikTok parfaitement compétent, fonctionnel mais sans risque, racontant une version à la saveur de joueur d’une blague racontée par d’innombrables TikToks qui l’ont précédé. Cela résume la plupart des TikToks de Ninja. Pourtant, grâce à son nombre de followers de deux millions, ses vidéos obtiennent régulièrement des centaines de milliers de likes. D’autres Ninja TikToks ont nommé de célèbres amis streamers, mettent en vedette des célébrités comme le maquilleur et mannequin Jeffree Star, et mentionnent fréquemment des tireurs d’élite et des pirates, dont Ninja n’est certainement pas fou. C’est, dans l’ensemble, exactement ce que vous attendez d’un compte Ninja TikTok. Pas de surprise, au point que cela semble presque superficiel.

D’autres gros streamers sont également prévisibles, à leur manière. Pokimane fait des danses mignonnes et des synchronisations labiales, Myth fait des mèmes de joueurs liés, et TimTheTatman … fait aussi des mèmes de joueurs liés. Parmi les plus grands streamers, j’ai été le plus impressionné par CouRage et Tfue. CouRage fait des farces à ses amis YouTuber et streamer d’une manière que je trouverais normalement désagréable, mais il le fait fonctionner avec du charisme et un sens de l’humour qui se déprécie. Pendant ce temps, Tfue n’a fait que quatre TikToks au cours de sa vie et semble avoir abandonné son compte, mais l’un d’entre eux démontre un engagement admirable envers un bâillon de vue très stupide (dans le bon sens).

La vidéo, sous-titrée “Elle m’a attrapé en esquivant quelqu’un d’autre”, est tournée du point de vue de la petite amie de Tfue, la compagne de streamer Corinna Kopf, et la voit arriver sur une traînée de vêtements menant à une salle de bain. De légers rires émergent de l’intérieur. Kopf ouvre la porte avec force et tire le rideau de douche, seulement pour trouver Tfue et un autre homme assis dans la baignoire, jouant avec un petit troupeau de canetons réels et vivants. “Bébé, ce n’est pas à quoi ça ressemble”, dit Tfue.

Est-ce la vidéo la plus drôle de tous les temps? Non. Mais est-ce une pleine réalisation du genre de court-métrage basé sur des jeux de mots que quelqu’un proposerait à ses amis, pour ne jamais poursuivre parce qu’ils n’ont pas une pile de canetons? Oui, ça l’est. Et vous devez respecter cela.

J’ai également constaté que de nombreux gros streamers étaient en retard à la soirée TikTok. La plateforme est jonchée des détritus de leur absence. Il y a des dizaines de comptes d’imposteurs prétendant être Ninja, Myth et Pokimane, certains arborant de fausses cases bleues dans leurs photos de profil afin de vraiment vendre l’authenticité inauthentique. L’un des comptes contient une note d’excuses en larmes de l’enfant qui le dirigeait après avoir été découvert.

Il existe également d’innombrables comptes de faits saillants non officiels et des pages de fans qui prennent des clips de streamer, les rasent et les téléchargent sur TikTok dans l’espoir de rompre une part de cette tarte virale sucrée. Ces comptes n’ont pas échoué non plus, attirant des dizaines voire des centaines de milliers de followers. Les gros streamers ne semblent pas interférer avec cet écosystème, mais malgré la demande évidente, ils ne semblent pas trop interagir avec lui, non plus. Tfue pourrait être l’exemple le plus extrême, mais la plupart des gros streamers postent rarement sur TikTok, voire pas du tout. Ils ont peut-être accumulé des centaines de milliers ou des millions d’adeptes sur la plate-forme uniquement grâce au pouvoir du nom, mais ils ont d’autres affaires à gérer. Streaming, par exemple.

TikTok est son propre univers de streamer alternatif, où le haut est en bas, la gauche est à droite, et le gars qui a dit “EA Sports: c’est dans le jeu” dans tous les anciens jeux Electronic Arts est une célébrité mineure.

Cela ne veut pas dire qu’il y a une pénurie de contenu de streamer sur TikTok. Au contraire: chaque fois que j’ouvre l’application maintenant, j’ai l’impression d’être aspergée d’un tuyau d’incendie. Mais TikTok est son propre univers de streamer alternatif, où le haut est en bas, la gauche est à droite, et le gars qui a dit “EA Sports: c’est dans le jeu” dans tous les anciens jeux Electronic Arts est une célébrité mineure.

Après avoir passé un peu de temps à regarder des streamers plus gros, j’ai commencé à voir apparaître des streamers que je ne reconnaissais pas dans mon flux “For You”. Parfois, les TikToks de ces streamers se concentraient sur des sujets pertinents pour le monde de Twitch, comme un streamer prenant en plaisantant le mérite de Kyle “Bugha” Giersdorf, champion de Fortnite, qui est devenu célèbre l’année dernière tandis que la ligne “J’ai créé un monstre” de “The Eminem” Real Slim Shady ”joue en arrière-plan. D’autres semblent plus préoccupés par la poche de TikTok de l’univers cinématographique du streamer de jeux vidéo. Par exemple, Kruzadar, un streamer Twitch plus petit qui a obtenu beaucoup plus de succès sur TikTok, a développé son propre format TikTok pour les clips de streaming, dans lequel elle les réorganise de telle sorte qu’une bulle conviviale en mode portrait de sa caméra faciale est en haut de l’édition images de jeux vidéo.

Il s’agit d’une modification subtile, mais qui rend les moments de diffusion amusants beaucoup plus accessibles sur TikTok que les reflets 16: 9 standard, qui finissent par paraître minuscules en mode portrait. Le format de Kruzadar déplace également l’attention sur son visage et ses réactions sarcastiques, et sur une plate-forme où les gens – pas les jeux ou d’autres médias – constituent la majeure partie du contenu, c’est la clé. Alors que certains clips de streamers ressemblent à des déchets provenant d’autres plates-formes qui montent et descendent dans la mer sans fin de contenu de TikTok, Kruzadar est un choix naturel.

TikTok est différent de la plupart des plates-formes d’une autre manière petite mais extrêmement importante: Ironiquement, sur TikTok – l’application nommée d’après le son d’une horloge – il n’y a pas de temps. Les vidéos n’ont pas d’horodatage. Le contenu est algorithmique, donc une vidéo vieille de plusieurs semaines ou mois apparaîtra soudainement dans votre flux, et vous n’en serez pas plus sage. Vous pouvez appuyer sur la bande sonore d’une vidéo pour voir d’autres TikToks populaires qui la comportent, mais encore une fois, il n’y a pas de dates.

Cela signifie que TikTok est en contraste frappant avec Twitch et d’autres plates-formes de streaming, où tout est en direct et tout le monde en vision tunnel fixe sur ici et maintenant. C’est, du moins en partie, pourquoi les vidéos TikTok réussies sont plus générales que spécifiques aux événements récents. Streamer TikTok a donc développé ses propres sous-genres de contenu que l’algorithme enchaîne.

Exemple: Hier, j’ai aimé une vidéo d’une streamer féminine exprimant sa colère contre la façon dont les autres joueurs la traitent quand ils découvrent qu’elle n’est pas un homme sur une chanson fréquemment mémorisée, «Psycho» de MASE. Une joueuse hypothétique dit qu’elle est bonne aux jeux «pour une fille», puis l’écran devient rouge pendant qu’elle dit «je pourrais juste devenir psychopathe».

Au cours de l’heure suivante, je suis tombé sur plusieurs vidéos extrêmement similaires mettant en vedette la même chanson, comme celle sur les hommes discutant avec des femmes qui construisent leur propre PC.

Cela a du sens, car TikTok permet aux utilisateurs de voir facilement d’autres TikToks présentant une bande sonore particulière et, s’ils le souhaitent, de riffer sur une chanson ou un ensemble de sons. Peu de temps après, cependant, ces vidéos ont laissé la place à un filet continu de TikToks sur ce que les femmes jouaient avec les hommes en ligne. Ce n’est, d’une part, pas surprenant étant donné, vous savez, ce que les joueuses font avec les hommes en ligne. Mais c’est, d’autre part, une chose très spécifique pour un algorithme à affiner.

La forme finale de cette évolution algorithmique est plus étrange, mais aussi quelque peu plus attendue. TikTok a maintenant décidé que je suis une marque pour deux choses: les streamers masculins racontant comment ils ont réussi TikTok ou Twitch même s’ils ne sont pas des femmes – un état d’esprit omniprésent mais facilement démystifié sur Twitch qui semble avoir fait le saut vers TikTok —Et des publicités pour trois marques différentes de boissons énergisantes pour gamers qui mettent en vedette des streamers féminins conventionnellement attrayants. J’ai maintenant l’impression que TikTok est passé de penser que je suis un vieil homme obsédé par les oiseaux, une jeune femme qui aime les jeux vidéo, un gars plus jeune qui est un connard.

J’ai constaté que TikTok a également forcé les streamers à s’adapter de différentes manières. Certains streamers font un effort supplémentaire pour se démarquer dans un écosystème dans lequel la prochaine vidéo n’est qu’à une fraction de seconde. D’après mon expérience, le sens de la mode raffiné et même les costumes sont monnaie courante, tout comme l’esthétique «egirl» de Belle Delphine. Un streamer qui a attiré mon attention, Peachyburb, porte un masque, des lunettes de soleil LED et des écouteurs d’oreille de chat rougeoyants, donnant à ses vidéos une signature visuelle immédiatement reconnaissable. Ses vidéos sont bonnes aussi. Elle interprète des scènes et des mèmes, souvent avec une sorte de torsion ou de punchline à la fin. Dans un cas, elle plaisante sur le fait que ses amis ne sont pas là pour la soirée de jeu, dansant sur une version de “Can’t Take My Eyes Off You” jusqu’à ce qu’elle se rende compte que personne n’est en ligne, à quel point la chanson s’arrête et elle saute sur elle chaise tout en mordant à un clip bruyant de quelqu’un qui dit “Où diable êtes-vous?”

Mon préféré est une vidéo sur le stock immobile devant un leader du gymnase Pokémon dans le jeu parce que vous êtes trop occupé à vibrer avec leur thème IRL. C’est juste Peachyburb dansant dans différents endroits de sa maison tout en tenant sa Nintendo DS. Des citations concernant la bataille culminante à venir apparaissent, mais elle ne cesse de danser:

Ces TikToks sont drôles d’une manière saine, et ils ont transformé Peachyburb en une star de TikTok. Actuellement, elle compte près de 700 000 abonnés sur la plateforme et ses vidéos ont reçu 7,5 millions de likes. Cependant, cela ne s’est pas traduit par un succès Twitch. Bien qu’elle se décrive comme une «streameuse», Peachyburb ne compte que 1 764 abonnés sur Twitch. J’ai trouvé que c’était un thème commun. Le succès de Twitch peut augmenter votre succès sur TikTok, mais pas l’inverse. Certains utilisateurs de TikTok qui sont également des streamers Twitch ont même fait des TikToks sur ce phénomène exact, comme celui-ci où un streamer nommé Peachy (sans relation avec Peachyburb) lui demande si elle a vraiment fait un TikTok pour promouvoir son stream Twitch, uniquement pour que son TikTok grandisse “10 fois plus grand”, après quoi elle se met à parler de la musique qui dit: “Ouais, je l’ai fait, ouais, je l’ai fait.”

Cela n’a pas empêché les streamers d’essayer de relancer leur carrière de Twitch sur TikTok. En fait, «streamer en difficulté» est un véritable Yggdrasil sur TikTok, un arbre de genre aux innombrables branches. Lorsque j’ai creusé pour la première fois dans cette subdivision du lapin, j’ai rencontré une vidéo sous-titrée “Moi en streaming vers mon 1 spectateur” sur une mélodie de piano qui est devenue un raccourci pour la musique émotionnelle sentimentale sur TikTok. La piste comprend également un clip du populaire YouTuber JackSepticEye disant «Merci d’être ici», que le streamer, Tusick, dit à son «spectateur».

Cette vidéo a enregistré plus de 55 000 likes et des centaines de commentaires. Un commentaire a exhorté Tusick à ne jamais «le laisser partir» parce que «j’ai 75 abonnés et 1 spectateur qui est mon meilleur ami», avant d’ajouter que «ça fait mal d’essayer si fort d’échouer et personne ne s’en soucie.» Un autre intervenant a déclaré: “Torsadez l’intrigue: c’est de votre téléphone que vous avez oublié de quitter le flux.”

Quelques balayages plus tard, je suis tombé sur une vidéo similaire sur une chanson différente. Celui-ci concernait le streaming vers personne lorsque, soudainement, vous obtenez enfin votre premier téléspectateur et entamez «la meilleure conversation de votre vie» avec un nouvel ami. Celui-ci a enregistré plus de 140 000 likes et près de 1 000 commentaires, dont le streameur, Legendaley, a répondu, en partie pour dire aux gens le nom de sa chaîne Twitch.

Dans les heures qui ont suivi, j’ai rencontré beaucoup plus de TikToks sur les difficultés d’être un petit streamer, ainsi qu’un hashtag “petit streamer” avec un total de 4,2 millions de vues sur toutes les vidéos avec le tag. Beaucoup d’entre eux ont loué l’acte souvent mal avisé de quitter leur emploi ou leurs études et d’ignorer les conseils de leurs amis pour poursuivre une carrière dans le jeu – tous, bien sûr, mis en musique.

Puis ils ont commencé à devenir précis. Bizarrement spécifique. Spécifique d’une manière que je ne peux que décrire comme «émotionnellement troublante». L’un après l’autre, TikTok a commencé à me servir des vidéos sur les petites amies qui prennent soin de leurs petits amis, qui aspirent des streamers Twitch, mis en musique émotionnelle. Ces vidéos se concentraient généralement sur le petit ami, mais comprenaient des légendes de la petite amie exhortant les gens à regarder sa chaîne. Cela a abouti à un compte entier dédié à ce format TikTok. Cela s’appelle Danny And Aly, et il est composé de vidéos POV dans lesquelles Aly apporte ou fabrique de la nourriture à Danny, un aspirant streamer, pendant qu’il est en streaming. Chaque vidéo est en noir et blanc, et la musique est toujours un peu mélancolique. La plupart représentent Aly en train de nourrir Danny. Quelques-uns se concentrent sur sa façon de le faire.

Le compte compte actuellement près de 9000 abonnés, mais cela a apparemment fait des merveilles pour la chaîne Twitch de Danny, qui, selon une vidéo d’Aly, a gagné 86 abonnés et plus de 1000 abonnés depuis qu’elle a ouvert son compte TikTok. En grande partie, cela peut être attribué à l’une de ses premières vidéos devenues virales sur TikTok. À l’heure actuelle, Danny – dont le nom Twitch est DanBartok – a juste un cheveu de moins de 4000 adeptes. L’une des vidéos les plus récentes d’Aly montre le couple enlacé et célébrant un afflux d’abonnements et de dons. “Après chaque sous-marin, Danny sort de la caméra, et c’est pourquoi”, explique une partie de la vidéo. «Nous prenons un moment pour nous remercier mutuellement de tout ce qui en est ressorti.»

Je ne sais pas ce que je pense de ce compte TikTok. D’une part, il est difficile de ne pas encourager deux personnes qui font de leur mieux pour poursuivre leurs rêves, même si l’une d’entre elles, du moins pour l’instant, semble coincée dans un rôle plus traditionnellement soumis. D’un autre côté, il y a quelque chose de plus qu’un peu dystopique dans une série de vidéos qui embrassent incontestablement le grincement implacable (et de plus en plus insurmontable) de Twitch – allant jusqu’à le romantiser avec des tropes émotionnels mélancoliques et la chaleur d’une relation de soutien.

Peut-être que ces deux-là arriveront. Peut-être que tout cela sera payant. Mais pour beaucoup d’autres qui essaient tout aussi fort, ce ne sera pas le cas. Les streams peuvent être très amusants à regarder, et ils peuvent faciliter la création de communautés sympas, mais en fin de compte, les plateformes comme Twitch ne sont pas des paradis méritocratiques auxquels tout le monde peut accéder s’ils font juste assez de bonnes actions ici dans le domaine des mortels, même si les entreprises aiment les présenter de cette façon. Il est difficile de regarder ce genre de vidéos déchirantes faites par de vraies personnes qui semblent vraiment s’aimer et qui ne se sentent pas comme, en fin de compte, les seuls vrais gagnants dans tout cela sont les grandes entreprises qui ne se soucient que des streamers, qu’ils réussissent ou échouer, sont juste plus de grain pour le moulin alimenté par les revenus publicitaires.

En parlant de pubs, je crois qu’aujourd’hui, j’ai enfin touché le fond du baril qu’est le streamer TikTok. Par cela, je veux dire que maintenant je continue à voir des vidéos du compte de jeu de Kentucky Fried Chicken, que je ne savais pas être une chose, mais soyons réels ici: bien sûr que ça l’était. Cela l’a probablement toujours été. Le compte KFC Gaming TikTok est une force primordiale qui se cache dans l’ombre depuis des éons, altérant des événements historiques majeurs pour garantir que TikTok serait inventé afin qu’il puisse atteindre sa pleine puissance.

Sa pleine puissance est une vidéo d’un homme jetant des pierres à la poubelle dans une ruelle. Il a peint le rocher pour ressembler à un Pokéball, et le thème Pokémon joue alors qu’il utilise le rocher pour briser un mélangeur et une télévision. C’est, comme je peux le dire, l’explication complète de la connexion de ce TikTok au streaming, aux jeux vidéo, ou littéralement n’importe quoi. Est-ce de l’art subversif? Une ode à l’Ouroboros à l’entreprise cynique qui a conduit à sa propre création? Ou un directeur marketing a-t-il simplement décidé un jour qu’il voulait jeter des pierres à la poubelle dans une ruelle et être payé pour cela? Ou espérait-il peut-être que l’étrangeté des slipshods engendrerait exactement ce genre de réaction, attirant finalement l’attention sur la marque? C’est impossible à dire.

Quoi qu’il en soit, je pense que je vais recommencer à regarder des vidéos d’oiseaux étranges maintenant.

