En cours de diffusion: Bloodborne, Kentucky Route Zero, Street Fighter Alpha 3, etc.

Bien que l’équipe GameSpot soit généralement occupée à suivre les plus grosses versions, d’autres fois nous rattrapons les jeux que nous avons manqués, rejouons les anciens favoris, rencontrons des classiques pour la première fois, ou essayons simplement les cotes et les fins pour un sort.

Ci-dessous, vous pouvez voir un échantillon des jeux auxquels les joueurs de l’équipe GameSpot jouent actuellement, les raisons pour lesquelles nous les jouons et ce que nous aimons jusqu’à présent. Mais ne vous contentez pas de lire nos réponses; nous serions ravis de vous entendre aussi! Veuillez nous dire à quoi vous jouez dans la section commentaires ci-dessous.

Nous espérons en faire une chose plus fréquente, non seulement pour notre raison, mais aussi pour la vôtre! Après tout, nous savons comment c’est: vous jouez quelque chose qui résonne avec vous, mais la plupart du temps, vous n’avez personne à qui en parler, alors vous finissez par vous retirer dans un trou et le garder pour vous. Cela peut être une vraie déception, nous voulons donc aider à mettre fin à ces moments. Rejoignez-nous dans la sortie cathartique des cris au sommet de nos poumons les joies accablantes que nous éprouvons en jouant à des jeux vidéo.

Bloodborne – Tamoor Hussain, rédacteur en chef et responsable mondial des nouvelles

Cela fait cinq ans que je n’ai pas marché pour la première fois à Yharnam, et mon esprit y est resté depuis. Que nous soyons au cœur d’une saison de sortie chargée ou au milieu du marasme d’une nouvelle année, je trouve réconfortant de revenir à Bloodborne. Je ne peux pas m’arrêter d’y penser et je ne peux pas m’arrêter d’y jouer.

J’ai bravé des foules de citoyens maniaques, repoussé des bêtes tordues et fait des pieds aux pieds avec des chasseurs capricieux plus de fois que je ne veux l’admettre, et pourtant je me retrouve toujours attiré, semaine après semaine, mois après mois. Yharnam satisfait mon envie de voyager, il évoque la nostalgie et instille un sentiment de tranquillité. Ce qui était autrefois hostile et peu accueillant est maintenant familier et sûr. L’architecture baroque m’enveloppe, et même si elle ressemblait autrefois à des couteaux pointus, c’est maintenant une couverture chaude. Les lointains gémissements de citoyens fous et les cris stridents de leurs armes affûtées qui traînent sur le sol sont devenus apaisants au lieu de menacer.

Parfois, je me retrouve à rejoindre la chasse, engagé dans une bataille acharnée et tendue avec un boss ou même juste un simple ennemi qui patrouille dans les rues, mais le plus souvent je joue Bloodborne juste pour être dans le monde, pour tremper dans l’ambiance et profitez de l’atmosphère étrange et légèrement troublante. Il n’y a rien de tel que de marcher sur les pavés pavés de Yharnam alors qu’il est drapé dans une cape de lumière rouge et violette émanant de la Lune de Sang accrochée de façon inquiétante dans le ciel. Je n’essaye plus de me réveiller du cauchemar; Je le savoure. | Twitter: @tamoorh

Kentucky Route Zero: PC Edition – Edmond Tran, rédacteur en chef et producteur

Comme beaucoup de gens, j’attends depuis longtemps le cinquième et dernier épisode de Kentucky Route Zero – cela fait quatre ans que Act IV est sorti, et croiriez-vous que Act I a été publié en 2013?! Quoi qu’il en soit, avec la sortie du package complet, j’en profite pour revenir en arrière et le rejouer dès le début, à la fois pour que je me souvienne de ce qui se passe et pour que je puisse réapprécier à quel point cette série a été incroyable.

Et le garçon, il parvient toujours à mettre un coup de poing. C’est une aventure narrative pointer-cliquer à la base, mais l’exécution est carrément magistrale. Les thèmes et l’écriture de Kentucky Route Zero sont magnifiquement nuancés, ses concepts sont incroyablement surréalistes, et ses emplacements et décors sont à couper le souffle. Cela vous tord de manière si étrange et profondément complexe que je dois me retenir de crier “DAMN, CECI ÊTRE ART” toutes les 10 minutes à toute personne à portée de voix.

J’aurais besoin de beaucoup plus de mots pour le décrire correctement (bien que beaucoup de gens ont écrit des choses incroyables à ce sujet), mais c’est absolument l’un des plus beaux (j’ai déjà dit beau, mais vissez-le, c’est beau) et bien des jeux que j’ai jamais joués. | Twitter: @EdmondTran

De plus, je viens de terminer la nouvelle extension Frostpunk, The Last Autumn, et wow était si stressant. | Twitter: @EdmondTran

Dragon Quest XI S: Échos d’un âge insaisissable – Chris Pereira, rédacteur en chef des fiançailles

J’ai commencé la démo Switch de Dragon Quest XI en août dernier lors de sa sortie, mais peu de temps après, je l’ai déposé à cause de tous les jeux qui ont commencé à sortir. Sur une alouette, je l’ai récemment récupéré pour voir si je pouvais entrer dans la viande du jeu et découvrir pourquoi les gens l’aimaient; pourtant, les heures d’ouverture étaient aussi peu inspirantes que je le pensais. Après avoir passé environ huit heures avec lui – bravo à Square Enix pour avoir présenté une démo aussi substantielle – j’ai vu suffisamment de potentiel du jeu et j’ai immédiatement pris la version complète, ce qui m’a permis de transférer mes progrès.

Je suis maintenant plus d’une douzaine d’heures, et avec le monde ouvert à moi, je passe un bon moment à jongler avec ses nombreux systèmes (comme l’artisanat et les “Pep Powers” en équipe qui tiennent compte de la composition des fêtes). Mais plus que tout, j’apprécie Sylvando, le personnage flamboyant mais mystérieux avec une technique inquiétante de clin d’œil. Il a des bizarreries étranges – le journal de quête est misérable, la carte n’est pas géniale, et la fonctionnalité permettant aux PNJ de vous mentir est réduite en vous disant immédiatement quand les choses sont des mensonges. Mais il y a plus qu’assez ici pour mordre les dents, et cela ressemble au rare RPG long avec lequel je vais rester pour le long terme. | Twitter: @TheSmokingManX

Borderlands 3 – Alessandro Fillari, éditeur

J’ai un penchant particulier pour la série Borderlands. Bien que l’ambiance qu’elle dégage ne soit certainement pas pour tout le monde, pour moi, elle réussit toujours à offrir un butin rapide et amusant avec une richesse d’armes et de compétences ridicules pour le casting des chasseurs de caveaux. J’ai joué beaucoup de Borderlands 1 et 2 à l’époque et j’avais hâte de donner à Borderlands 3 le même niveau d’attention. J’ai en effet obtenu ce que je voulais du jeu lors de sa sortie en septembre dernier, mais cela m’a quand même laissé à désirer après avoir terminé ma partie avec Moze. Cela n’a pas aidé que, malgré ses nombreuses innovations et mondes à visiter, Borderlands 3 se sent comme s’il avait environ trois ans de retard pour la fête. Peu de temps après avoir terminé l’histoire, je me suis éloigné du jeu.

Après l’avoir laissé reposer pendant quelques mois et vu ce que le nouveau contenu et les ajustements de Gearbox ajoutaient au jeu – tels que l’espace de coffre accru, les compétences rééquilibrées et l’événement Halloween – j’ai donné un autre coup au jeu, et je ” ai été accroché depuis. Même si c’est indéniablement un jeu familier de Borderlands, il y a juste quelque chose à propos de l’obtention d’une nouvelle arme légendaire capable de traverser des vagues d’ennemis avec une facilité que je ne trouverai jamais satisfaisante. Le récent DLC Moxxi, axé sur un casse au casino de Handsome Jack, était également très amusant, et a même certaines des meilleures écritures et performances que Borderlands 3 a à offrir – ce qui, certes, n’est pas une barre haute. J’ai joué à B3 assez régulièrement, et je travaille actuellement sur un playthrough avec mon troisième personnage.

À bien des égards, Borderlands peut être quelque chose d’un goût acquis. Le style et le ton généraux se concentrent beaucoup sur l’humour et l’iconographie des mèmes abrasifs empruntés à d’autres sources. Pourtant, je ne peux toujours pas nier qu’il gratte une démangeaison particulière que j’essaie de maîtriser depuis un certain temps. J’ai déjà hâte de voir ce qui va suivre pour le jeu, qui, espérons-le, inclura de meilleurs endroits à explorer. | Twitter: @afillari

A Plague Tale: Innocence – Steve Watts, rédacteur en chef adjoint

Janvier est un excellent moment pour rattraper le retard sur les matchs que j’ai ratés ou que je n’ai pas encore terminés – et avec la série de retards récents, février et mars pourraient l’être aussi. J’ai donc été agréablement surpris quand A Plague Tale: Innocence, l’un de nos choix pour les meilleurs jeux de 2019, est apparu sur Game Pass. C’est un petit ver de jeu insidieux, qui se glisse dans mes pensées lorsque je ne joue pas et qui m’occupe bien après mon temps de jeu prévu quand je le suis. L’histoire continue de me tirer à travers, introduisant toujours une couche de plus au mystère. L’atmosphère épouvantable donne juste assez de moments de chaleur et de légèreté pour investir pleinement dans les personnages.

Cela aide aussi à ce que ce soit une réalisation technique impressionnante. J’essayais d’expliquer à un ami le bien-fondé de ce que je ne peux que décrire comme la technologie d’essaimage de rats d’A Plague Tale, et je me suis rendu compte à mi-chemin que je ne savais pas si je lui expliquais pourquoi il devrait le jouer ou convaincant lui de ne jamais, jamais jouer. L’expression «raz de marée de rats» n’était peut-être pas tout à fait l’argument de vente que je voulais. | Twitter: @sporkyreeve

Stardew Valley – Jenae Sitzes, rédactrice commerciale

Au lieu de plonger dans mon énorme carnet de commandes, je me suis récemment retrouvé entraîné dans un jeu auquel j’ai joué pour la première fois en 2016: Stardew Valley. La simulation agricole a été un succès immédiat lorsqu’elle a été lancée sur PC il y a près de quatre ans, et depuis lors, elle a été portée sur presque toutes les plateformes de jeux.

Si vous n’avez jamais joué ou n’avez pas vérifié Stardew Valley depuis des années, il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour plonger. Une mise à jour massive de 1.4 vient de sortir en décembre, ajoutant une multitude d’améliorations au mode multijoueur ainsi qu’un tout nouveau contenu , améliorations de la qualité de vie, meilleure prise en charge des contrôleurs et bien plus encore. Il y a une nouvelle carte Four Corners conçue pour la coopération, et il y a même un nouveau mode multijoueur qui permet aux joueurs d’acquérir des richesses séparément, ajoutant un élément compétitif à Stardew pour la première fois.

Je ne suis jamais allé loin à Stardew Valley dans la journée – le délai m’a stressé et j’étais fatigué d’arroser mes cultures dang – mais ma relation avec le jeu s’est ravivée Noël dernier quand, dans un moment d’ennui, J’ai commencé une ferme multijoueur avec mon frère et mon petit ami. Relever ensemble les défis de Stardew m’a aidé à surmonter certaines des premières difficultés du jeu (les mines, les arrosages quotidiens, etc.), et j’ai finalement commencé à voir pourquoi ce jeu est toujours aussi populaire, quatre ans plus tard. Une fois que vous commencez à automatiser votre ferme et à gagner de l’argent réel, vous commencez à avoir plus de choix dans la façon dont vous concevez votre ferme et passez votre temps, ce qui alimente une boucle de jeu de plus en plus addictive.

J’ai maintenant aussi une ferme solo où je suis en 3e année, mariée avec des enfants et qui roule avec de l’argent. Et malgré plus de 140 heures de connexion sur ma Nintendo Switch, je n’ai pas l’intention de m’arrêter de sitôt. RIP, mon carnet de commandes. | Twitter: @jenaesitzes

Street Fighter Alpha 3 sur le matériel CPS2 – Peter Brown, rédacteur en chef

L’une de mes avenues préférées de mon passe-temps de jeu vidéo est la modification et la mise à niveau de l’ancien matériel de jeu. L’année dernière, cela m’a amené à plonger dans des jeux d’arcade – le matériel approprié qui vivrait généralement dans les entrailles de votre armoire d’arcade préférée. La plate-forme CPS2 de Capcom est un bon point d’entrée pour quiconque souhaite essayer les jeux d’arcade à la maison. Non seulement il est conçu d’une manière quelque peu similaire à une console, avec une plinthe qui s’interface avec un plateau de jeu séparé (tous deux recouverts de plastique pour une manipulation facile), mais il a été le domicile de plusieurs des jeux les plus appréciés de Capcom dans les années 90, dont l’un de mes jeux préférés de tous les temps: Street Fighter Alpha 3.

L’installation d’un mod HDMI dans ma configuration CPS2 était l’excuse parfaite pour passer du temps avec Alpha 3, que je joue volontiers à l’occasion sur d’autres plateformes de toute façon. Pourtant, il y a quelque chose à jouer sur le matériel pour lequel il a été conçu, ce qui rend l’expérience encore plus spéciale. Et peu importe le nombre de fois où je le joue, l’alignement, les graphismes, la musique et la sélection de systèmes de combat d’Alpha 3 me rendent tout aussi heureux aujourd’hui qu’en 1999. J’adore beaucoup de jeux de combat, mais Alpha 3 se sent comme à la maison pour moi, dans la mesure où un jeu peut. Cela signifie beaucoup de donner à la version originale du jeu une place dans ma propre maison plus de 20 ans après que je sois tombé amoureux d’elle. | Twitter: @PCBrown

Dragon Quest III: Les graines du salut – Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint

Malgré mon penchant pour les JRPG, je n’ai joué qu’une petite poignée de jeux Dragon Quest dans ma vie, et la plupart pendant seulement quelques heures. Cela dit, j’ai toujours été intrigué par la série grâce à son statut monolithique, donc voir Dragon Quest III: The Seeds of Salvation en vente sur le Switch Eshop le mois dernier était l’excuse parfaite pour essayer le classique.

Pour le moment, je suis dans le jeu depuis environ 10 heures, mais je pense qu’il résiste remarquablement bien compte tenu de son âge. Bien sûr, il possède tous les archaïsmes inhérents à un RPG de son époque; les batailles aléatoires se produisent beaucoup trop souvent, et votre progression dans l’histoire repose presque entièrement sur des conversations avec des PNJ aléatoires pour apprendre des indices sur la prochaine étape, ce qui signifie qu’il est facile d’oublier ce que vous devez faire pour avancer si vous ne prenez pas fréquemment Remarques. Malgré ces plaintes, cependant, j’ai beaucoup apprécié mon temps avec le jeu jusqu’à présent.

C’est particulièrement intéressant pour moi de voir à quel point tout le genre est redevable à ce jeu. Dragon Quest a toujours été considéré comme le grand-père des JRPG, mais maintenant que j’ai joué à Dragon Quest III, son influence peut clairement être ressentie dans les entrées suivantes. J’ai été particulièrement frappé par la similitude de Dragon Quest IX pour la DS (la seule autre entrée dans laquelle j’ai mis beaucoup de temps), non seulement en termes de structure, mais aussi dans la façon dont les deux vous donnent la possibilité de rouler. vos propres membres du parti.

Ce que j’aime particulièrement dans Dragon Quest III, c’est le sens de l’aventure que le jeu peut inculquer grâce à son vaste monde, que vous pouvez plus ou moins explorer librement (si vous pouvez supporter le taux de rencontre aléatoire élevé). C’est excitant de se promener et de découvrir une nouvelle ville ou un donjon. J’ai la mauvaise habitude de ne pas terminer les JRPG, donc il reste à voir si je vais voir Dragon Quest III jusqu’à la fin, mais en ce moment, j’ai hâte de jouer plus.

Assassin’s Creed III – Matt Espineli, éditeur

En tant que fan en plein essor de la franchise Assassin’s Creed en 2012, je détestais Assassin’s Creed III lorsque je l’ai joué pour la première fois. Le démarrage lent du jeu, la conception du monde fragmentée et les mécanismes de furtivité brisés m’ont profondément frustré. J’ai eu une vue décevante sur le jeu au fil des ans, exprimant souvent à quel point il se situe dans mon classement de la série à chaque entrée. Mais cela semble avoir changé parce que je l’ai joué ces dernières semaines pendant plus de 30 heures, et j’ose dire, j’aime vraiment ça.

Je suis honnêtement choqué d’avoir tourné le dos à Assassin’s Creed III après toutes ces années. Jusqu’à présent, ce qui m’a séduit, ce sont les questions qu’il pose sur le conflit moral entre les Assassins et les Templiers – quelque chose que je ne voulais pas déballer à l’époque pour une raison ou une autre. La lutte de Connor pour maintenir la loyauté envers son peuple et la Confrérie des Assassins tout en faisant face à la révolution brassicole est un monde plus convaincant pour moi à mon âge avancé. D’un autre côté, mon plaisir à jouer à Assassin’s Creed III a finalement cliqué après m’être permis d’accepter ce qu’il essayait d’être. Ce que j’ai trouvé, c’est un monde qui vous récompense lorsque vous vous engagez avec tout ce qu’il a à offrir. Bien que toutes ses activités ne soient pas substantielles ou significatives, les récompenses que vous recevez alimentent le flux de jeu d’une manière qui est continuellement satisfaisante.

Assassin’s Creed III reste un peu en désordre par parties, mais je suis heureux d’annoncer que ma jouissance de ses réalisations l’emporte finalement sur le dédain que j’avais autrefois. Il y a vraiment quelque chose de spécial à pouvoir concilier les sentiments négatifs à propos d’un vieux jeu; J’ai l’impression qu’un grand poids a été levé. Quoi qu’il en soit, veuillez m’excuser pendant que je passe les sept prochaines heures à collecter des coffres au trésor, à envoyer des convois, à couler des navires de guerre et à parler à George Washington. | Twitter: @MGespin