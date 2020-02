En cours de lecture: Dino Crisis, Dragon Ball Z: Kakarot, Destiny 2, etc.

Nous sommes de retour pour discuter des jeux qui occupent actuellement le personnel GameSpot après le travail, qui comprend une variété de jeux nouveaux, anciens et tout le reste. Ci-dessous, vous pouvez lire les titres que les gens de l’équipe jouent, pourquoi nous les jouons et ce que nous aimons jusqu’à présent. Mais ne vous contentez pas de lire nos réponses; nous serions ravis de vous entendre aussi! Dites-nous tout sur ce que vous jouez dans la section des commentaires ci-dessous. Qu’il s’agisse de jouer aux derniers grands jeux, de faire l’expérience de vieux classiques pour la première fois ou de revisiter le confort chaleureux d’un favori de l’enfance, nous aimerions en entendre parler.

Alors s’il vous plaît, rejoignez-nous et parlez de tous les jeux vidéo super cool auxquels vous jouez! Nous savons que vous devez le retirer de votre poitrine autant que nous. Et si vous jouez aux mêmes jeux que la semaine dernière, c’est bien aussi! N’hésitez pas à nous expliquer pourquoi vous l’aimez toujours!

Destiny 2 (Always) – Phil Hornshaw, éditeur

Voici donc le problème: je ne joue jamais à Destiny 2, en partie parce que c’est une grande partie de mon travail, mais en partie parce que j’apprécie vraiment ce que Bungie a fait avec le jeu au fil des ans. Je dis toujours aux gens: “Destiny 2 n’a jamais été aussi bon” et j’apprécie l’approche actuelle du contenu saisonnier qui est juste assez pour vous garder engagé sans avoir l’impression d’avoir pris un jeu à temps partiel non payant un jeu vidéo. Je me suis perdu dans le casse-tête des couloirs du temps, j’ai creusé dans la tradition entourant l’intrigue actuelle du voyage dans le temps et j’ai réussi à atteindre le rang Légende dans le creuset JcJ pour la première fois depuis le premier Destiny lancé.

La saison en cours a été extrêmement froide, ce qui a été formidable. Destiny est devenu le jeu auquel je joue un peu ici et là pour me détendre, et dernièrement, je fouille dans mon “carnet de commandes” d’activités de Destiny 2, nettoyant les vieux Triomphs des raids du Fléau du passé et de la Couronne des douleurs. Revenir à tous les anciens contenus de la deuxième année a été une expérience amusante et relaxante, ce qui m’a permis de creuser dans certaines des choses les plus compliquées et les plus compliquées de Destiny 2 sans la pression qui vient en essayant d’apprendre un nouveau raid quand il sortira. J’ai joué à tous ces jeux sur PS4, donc passer à Destiny sur PC a été l’occasion de revisiter des coins plus anciens de Destiny 2 et enfin obtenir certains de ces raids malades Exotics sur lesquels je pine depuis un moment.

Bien sûr, j’ai un tas de jeux sur mon compte Steam que je continue à vouloir jouer – mais peut-être que cette série de Last Wish me donnera enfin One Thousand Voices. Cela ressemble à un arriéré que je peux gérer. | Twitter: @philhornshaw

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II – Michael Higham, rédacteur en chef adjoint

Vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez découvert votre nouvelle chose préférée – cette véritable excitation qui vient avec la plongée dans quelque chose de frais, au point où vous prenez le temps pour cela? C’est ce qui m’est arrivé avec la série Trails of Cold Steel.

Je suis actuellement sur Trails of Cold Steel II (qui est une série JRPG en quatre parties), mais c’est vraiment un deuxième chapitre du premier jeu, car il reprend là où il se termine. Au lieu de gérer votre journée à l’académie militaire (à la Persona) et de faire des excursions sur le terrain dangereuses pour des expériences éducatives pratiques, le drame politique qui se déroule en arrière-plan atteint un point de basculement et cette peur imminente frappe méticuleusement à la fin.

La chose à propos de la suite est de savoir comment elle exploite ma connexion avec les personnages et le monde établis dans le premier jeu pour rendre ses enjeux terribles encore plus percutants. Les personnages qui ressemblent à des clichés au début deviennent naturellement des personnes complexes et crédibles grâce à une écriture, une localisation et un jeu de voix précis. Leur développement semble authentique et leur importance narrative est toujours évidente. Donc, quand je (ou, bien, le personnage principal Rean Schwarzer) me reconnecte avec eux dans Cold Steel II, il y a un sentiment de soulagement, un regain de moral pendant les moments difficiles décrits dans l’histoire. Mais je me rends également compte que ces étudiants de l’académie militaire sont placés dans des rôles qu’ils n’ont pas demandés et doivent grandir rapidement, et ce sont ces arcs qui m’accrochent.

L’histoire de Cold Steel est si étroitement racontée, laissant très peu de séquences de dialogue, de baisses de connaissances ou de battements d’histoire – oui, ce sont de longs RPG, mais Cold Steel est dense. Là où le premier match a donné un sentiment de confort, de chaleur et d’émerveillement malgré les tensions entre les factions politiques internes, Cold Steel II brosse un tableau plus sombre et plus frappant du classisme rampant et de la militarisation.

Ce qui rend mon voyage à travers Trails of Cold Steel encore plus excitant, c’est que je joue également la trilogie précédente dans le même univers, Trails in the Sky. C’est sept matchs au total sur lesquels j’ai les yeux (dont je n’ai terminé qu’un seul), et j’ai toujours hâte de voir comment ils se rejoignent, aussi longtemps que cela prendra! | Twitter: @michaelphigham

Dragon Ball Z: Kakarot – David Ahmadi, producteur vidéo

J’ai toujours aimé la série Budokai et Dragon Ball FighterZ était une masterclass de jeu de combat. Pourtant, je ne me suis jamais vraiment habitué au système de combat complet à la 3ème personne de Xenoverse et Tenkaichi. Cela ne m’a pas empêché de prendre Dragon Ball Z: Kakarot alors que je commençais à jouer avec impatience à la fois pour créer du contenu et un désir personnel de revivre à nouveau les sagas Dragon Ball Z auxquelles je suis habitué.

La vraie beauté de l’action chaotique dans le jeu brille lorsque les actions à l’écran sont le résultat de votre contribution et de vos intentions plutôt que de la simple chance. Le chronométrage assiste les mouvements avec vos propres Super Kamehamehas, brisant la garde de votre adversaire et les étourdissant pour déverrouiller des mini-cinématiques qui montrent dramatiquement les super mouvements avec un flair destructeur. Alimenter vos alliés pour déclencher des Z-Combos dévastateurs et l’équilibre naturel de la gestion du ki m’a soudainement fait sentir le crochet des anciens jeux Budokai d’il y a des siècles. Combinez cela avec ma fascination et mon amour récents pour les RPG en monde ouvert, et tout d’un coup, je regarde Kakarot sous un nouveau jour.

Je ne peux vraiment pas arrêter de jouer au jeu, après avoir déjà coulé environ 80 heures longtemps après avoir battu la campagne principale. Je vole toujours dans les différentes régions, je fais des arrêts aux stands à la maison Kame et j’achète des fournitures pour des recettes de tueur. Je suis un aspirant pour les arbres de compétences, et j’ai débloqué avec avidité autant de compétences et de mouvements puissants que possible. Et le plus souvent, je me retrouve distraitement à voler pour ramasser des Z-Orbs, ce qui, je vous le promets, est bien plus satisfaisant qu’il n’y paraît au premier abord!

Dragon Ball Z: Kakarot a aussi beaucoup de services aux fans, parfois au point où je sens que les moments plus lents dans le jeu ne me sont pas destinés, mais pour les personnes qui ont grandi en regardant l’anime plus que moi. En fait, c’est juste un autre aspect du jeu que j’ai appris à apprécier. Voir autant d’efforts déployés dans les moments culminants de l’histoire met l’héritage de Dragon Ball Z en perspective. Quand je vois Teen Gohan affronter un ennemi qu’aucun enfant de son âge ne devrait jamais avoir à le voir et le regarder dépasser son père dans un moment de potentiel prodigieux, je suis entièrement captivé – et avec cette mémoire récente si fraîche à l’esprit, Je passe avec impatience à mon prochain objectif, anticipant les autres lois de la physique que je peux heureusement défier. | Twitter: @ Roshby57

Pokemon Sword – Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint

Comme la semaine dernière, je continue de parcourir le monde de Dragon Quest III, mais entre les sessions, je me suis retrouvé à retourner à Pokemon Sword. J’ai depuis longtemps effacé le scénario principal et la quête d’après-jeu, il ne me reste donc plus rien à accomplir à part terminer mon Pokedex (ce que je n’ai aucun intérêt à faire), mais je ne peux pas résister à l’attrait de Max Raids. C’est devenu un rituel nocturne de vérifier ce que Max Raids a lieu dans Sword après la fermeture de Dragon Quest, ce qui s’avère généralement être une mauvaise décision car je finis par rester éveillé bien plus tard que prévu parce que je continue de rejoindre Raids.

De toutes les nouvelles fonctionnalités que Sword et Shield ont introduites dans la série, Max Raids est sans aucun doute mon préféré, en partie parce que les récompenses sont si convaincantes. Les Raids Max sont un moyen approprié de gagner des objets autrement chers comme les TR, qui peuvent être utilisés pour enseigner de nouveaux mouvements à Pokemon. Contrairement aux MT réutilisables, cependant, les TR se cassent après une seule utilisation, ils sont donc beaucoup plus difficiles à trouver. De nombreux Pokémon ne peuvent également apprendre leurs meilleures attaques que grâce aux TR, ce qui les rend incroyablement précieux, en particulier si vous essayez de vous battre de manière compétitive.

Une autre raison pour laquelle Max Raids continue de m’attirer est qu’ils offrent un moyen de jouer en coopération avec des amis – quelque chose qui fait cruellement défaut à la série jusqu’à présent. Les jeux Pokémon précédents vous ont permis de faire équipe avec un autre joueur pour des batailles multiples, mais cela était généralement limité au jeu local. J’ai toujours rêvé d’avoir la possibilité de jouer à Pokemon en ligne aux côtés de mes amis plutôt que strictement contre eux, c’est pourquoi être capable de faire équipe et de combattre des monstres colossaux ensemble a été si séduisant. Et maintenant qu’une nouvelle poignée de Pokémon Gigantamax a commencé à apparaître plus fréquemment dans Max Raids, je ne pense pas que Pokemon Sword quittera bientôt mon Switch.

Large Ocean Big Jacket – Edmond Tran, rédacteur en chef et producteur

J’aime jouer à des jeux narratifs courts car ils ne prennent pas beaucoup de temps et sont généralement une pause relaxante par rapport aux trucs habituels que je joue. Les très bons se concentrent généralement sur l’exploration de scénarios uniques et la création d’humeurs fortes, généralement d’une manière que vous ne trouverez dans aucun autre type de jeu vidéo. Wide Ocean Big Jacket est l’un d’entre eux. Il est sorti sur Steam et Switch cette semaine, et c’est une courte histoire qui tourne autour de l’adolescent Mord et de son nouveau petit ami, Ben, alors qu’ils accompagnent son oncle Brad et sa tante Clo lors d’un voyage de camping.

Le style est génial et le mode principal du jeu est l’humour, ce qui le rend facile à digérer – l’écriture est assez nette et Mord, en particulier, est hilarant et plein d’énergie. Vous alternerez entre les quatre personnages pendant le voyage, et entre les activités de camping comme la cuisson des hot-dogs, la randonnée, l’observation des oiseaux et la recherche d’un buisson pour faire pipi, le jeu passe également du temps à jeter un bref aperçu des angoisses indicibles de chaque individu.

Mord et Ben, tous deux amis de 13 ans et amis de longue date, traversent cette phase gênante de la vie de chaque enfant où ils commencent à être curieux de choses comme la romance – travaillant exactement ce que c’est, comment diable tu es censé aller à ce sujet, et ce que cela signifie pour eux. C’est une fenêtre charmante sur une partie de la vie que j’oublie depuis longtemps, et il est étrangement surprenant de voir à quel point je me suis senti empathique avec eux. L’oncle Brad et tante Clo ont plus de questions concernant les relations avec les adultes à portée de main, ce qui les a rendues plus faciles à comprendre et à croire, donc les mêmes types de sentiments pénibles s’appliquent également là-bas. Le tout est très poignant et juste … convaincant.

Cela ne dure qu’une heure environ, et cela m’a laissé dans une de ces belles humeurs pleines d’espoir et de bonne humeur. Essayez-le sans aucun doute si tout cela ressemble à votre sac. Camping. C’est bien. | Twitter: @EdmondTran

Dino Crisis – Matt Espineli, éditeur

Le premier Dino Crisis n’est pas souvent le choix incontournable pour ceux qui revisitent la série soeur Resident Evil sur le thème des dinosaures. Dans les années qui ont suivi sa sortie, le jeu est souvent éclipsé par sa suite bien supérieure (il est évident où se trouvent mes allégeances). Pourtant, j’ai été obligé de jouer au moins brillant Dino Crisis 1 quand j’ai réalisé – après avoir écouté un podcast sur le jeu – que je ne l’avais battu qu’une seule fois. Je suis un ardent défenseur de la relecture des anciens jeux, surtout si j’étais un enfant naïf prépubère la dernière fois que je les ai joués, j’étais donc prêt à recommencer.

Jusqu’à présent, rejouer Dino Crisis a été enrichissant. En contraste frappant avec sa suite plus bourrée d’action, Dino Crisis se concentre sur la construction lente de la tension et vous surprend avec des rapaces (et d’autres dinosaures, mais surtout des rapaces) quand vous vous y attendez le moins – des qualités que j’aime particulièrement étant donné la prémisse. L’ensemble du scénario «installation de recherche secrète envahie par les dinosaures» est toujours aussi captivant; il n’y a rien de plus humiliant que d’être chassé par des bêtes préhistoriques hostiles – même si certains d’entre eux se sont avérés ne pas être aussi violents que nous le pensions. Pendant tout ce temps, la protagoniste Regina est une délicieuse protagoniste pour vivre les nombreuses situations grizzly du jeu, car son tempérament facile à vivre fournit une légèreté bienvenue à la procédure.

J’apprécie sans aucun doute Dino Crisis beaucoup plus que la première fois. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal à résoudre tous les puzzles disséminés tout au long du jeu, c’est peut-être pourquoi je ne l’aimais pas autant à l’époque. Je tiens donc à dire que je l’apprécie davantage maintenant parce que mon intelligence actuelle (espérons-le) au niveau des adultes a rendu le voyage plus agréable. Mais qui sait! Dino Crisis pourrait bien devenir un nouveau favori pour moi. | Twitter: @MGespin

Apex Legends – Jordan Ramée, rédacteur en chef adjoint

Mon amour pour Apex Legends est probablement différent de la plupart. Je ne peux pas prétendre que le jeu de tir en douceur ou la montée satisfaisante dans les rangs ou le plaisir de débloquer de nouvelles récompenses sont les principales raisons pour lesquelles je continue à jouer. Pour moi, ce sont les personnages; ça a toujours été les personnages.

Jouer en tant que drogué d’adrénaline idiot qui court toujours vers le prochain combat (même si je ne devrais vraiment pas l’être parce que je n’ai pas encore trouvé de bouclier corporel) tout en jouant comme Octane est un plaisir grisant, surtout quand je gagne en quelque sorte. C’est un sentiment presque aussi extatique que de zapper des gens tout en faisant des jeux de mots stupides à base d’électricité comme Wattson.

Alors oui, j’apprécie le son mécanique d’un jeu Apex Legends, je le fais vraiment (comment ai-je déjà joué à des jeux de tir à la première personne sans système de ping?), Mais si je suis honnête, ce sont les personnages hautement citables qui continue de me faire revenir.

Et je ne peux pas en avoir assez de Revenant. Saison 4: Le nouveau personnage jouable d’Assimilation est ce jerkwad d’un robot impertinent, arrogant, ingrat et sadique. Le mec – et je n’invente rien – se fait appeler «mort». Il utilise un “d” majuscule et tout, comme un edgelord du collège. C’est hilarant, et j’aime à quel point il est extra, courir avec ce personnage de douchebag effrayant.

Comme, il y a eu un moment la semaine dernière où j’ai exécuté un Wraith, et Revenant a dit: “Cette petite voix qui dit qu’il y a encore de l’espoir? Elle ment.” Compte tenu des capacités de Wraith, je ne pouvais pas m’empêcher de rire avec une joie malveillante quant à la perfection d’une telle ligne dans la situation.

Mon colocataire m’a dit que je ne pouvais plus jouer en tant que Revenant. Apparemment, c’est “effrayant”. Mais il est juste un autre costume de peau sans valeur – que va-t-il faire? | Twitter: @JMRamee

Pokemon Masters – Steve Watts, rédacteur en chef adjoint

Voici une confession étrange: je n’ai jamais cessé de jouer à Pokemon Masters. C’est étrange car c’est un jeu que j’avais critiqué comme trop agressif avec ses microtransactions. Le producteur lui-même a concédé que le jeu n’avait pas grand-chose à faire au lancement. Il semblait destiné à sombrer dans l’obscurité. Alors pourquoi je continue à jouer?

D’une part, j’utilise le terme “jouer” assez librement ici. Pokemon Masters possède un système de combat automatique et, dans les modes solo, il peut être accéléré. L’IA de combat automatique prend parfois des décisions carrément stupides, et elle n’est pas adaptée aux étapes les plus difficiles, mais pour gagner des niveaux et des objets, cela fonctionne très bien. Cela me rend moins un maître Pokémon qu’un gestionnaire d’équipe Pokemon, et quelque chose à ce sujet me plaît profondément. J’ai toujours la possibilité de collecter des monstres, et je n’ai pas à moudre – je dois juste m’enregistrer toutes les deux minutes pour continuer, puis choisir comment allouer mon butin. D’autres fois, je m’enregistre uniquement pour mon bonus de connexion quotidien et le mets de côté. J’ai accumulé un bon nombre de gemmes et plus de paires de synchronisation de cette façon.

Mais en plus de cela, le jeu a en fait obtenu beaucoup de TLC depuis ses débuts barebones. La zone d’entraînement a ajouté plus de supercours avec des défis quotidiens plus difficiles pour des récompenses beaucoup plus importantes. De nouveaux chapitres d’histoire ont été ajoutés et des plafonds de niveau ont été relevés. Un tableau “Bingo” vous permet de sélectionner votre propre ensemble d’objectifs pour encore plus de récompenses hebdomadaires. Un système d’équipement vous permet d’équiper des buffs à l’échelle de l’équipe et donne plus d’incitation à participer à des matchs en coopération, où l’équipement et les matériaux d’artisanat sont souvent les prix. Plus récemment, une nouvelle grille de synchronisation vous permet de mettre à niveau des paires de synchronisation individuelles avec un système similaire à la grille de sphères de Final Fantasy 10. Le jeu est passé de trop peu à faire à un degré de personnalisation presque écrasant, ce qui est parfait pour mon approche passive de “team manager”.

Enfin, l’occurrence semi-régulière d’événements légendaires a ajouté de grands noms dans le monde Pokémon, y compris Giovanni avec Mewtwo, votre propre personnage de joueur avec Solgaleo et actuellement Zinnia avec Rayquaza. La société Pokemon a annoncé d’autres événements à venir pour Pokemon Day, et j’espère qu’un autre légendaire s’ajoutera à ma collection. | Twitter: @sporkyreeve