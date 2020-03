En cours de lecture: Luigi’s Mansion 3, Bioshock 2, Final Fantasy Tactics, etc.

Bloodborne (Again) – Tamoor Hussain, rédacteur en chef

Bonjour, c’est moi, Tamoor, le record brisé de GameSpot. Avez-vous entendu le bon mot? Bloodborne est un jeu fantastique! Il y a quelques semaines, j’ai écrit sur la façon dont je jouais encore et que j’aimais ça, et vous ne le savez pas, je fais toujours ça. Bloodborne est devenu si essentiel à mon identité ces derniers temps que je soupçonne que plusieurs de mes amis se moquent secrètement de moi parce que c’est tout ce dont je peux parler.

Je viens d’atteindre The Hunter’s Nightmare, qui fait partie du DLC The Old Hunters. À ce jour, c’est le peu que je redoute le plus. Il ne semble pas que je devrais être excité à ce sujet, mais je le suis. Après avoir joué à Bloodborne autant que moi, je n’ai plus beaucoup de raisons de craindre le Old Blood – Maître Willem serait déçu. Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, le monde de Bloodborne est familier et sûr – il est chez lui. Le cauchemar du chasseur, cependant, est comme une invasion de domicile.

Son ouverture me berce dans un faux sentiment de confort en me rendant dans le lieu familier de Cathedral Ward, mais au fur et à mesure que je m’aventure, je commence à remarquer que les choses ne sont pas tout à fait comme je m’en souviens. Comme des meubles qui ont été légèrement déplacés par une partie inconnue, tout est un peu de travers. C’est juste un peu pour commencer, mais assez pour être troublant.

L’inconfort devient redoutable alors que les envahisseurs de la maison révèlent qu’ils sont toujours là; Des chasseurs fous descendent sur moi, beuglant follement et se lançant avec des armes étranges que je n’ai pas vues jusqu’à présent. Leurs lames se déplacent comme des serpents frénétiques, fouettant sauvagement, prêts à m’enfoncer à tout moment leurs dents. Si c’était la version du monde que je connaissais, l’instinct et la mémoire musculaire m’auraient conduit en sécurité, mais tout va mal. Ce n’est pas bien. Et j’ai encore peur. Il y a des obstacles là où il ne devrait pas y en avoir; des portes qui devraient s’ouvrir bloquent mes retraites, les sentiers ne mènent plus là où ils devraient; et des monstres inconnus sortent de l’ombre.

The Old Hunters est peut-être la seule partie de Bloodborne qui a encore la capacité de susciter un sentiment de terreur et d'évoquer la joie de vivre de moi. Et c'est le rappel le plus puissant de la raison pour laquelle j'aime tant le jeu à cause de cela.