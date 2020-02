En cours de lecture: Persona 5, Metal Gear Rising, Animal Crossing, etc.

Quels jeux vous occupent cette semaine? Partageons!

Le week-end est arrivé, il est donc temps de discuter de ce que nous jouons! L’équipe GameSpot est généralement occupée à suivre les plus grosses sorties, mais d’autres fois, nous rattrapons les jeux que nous avons manqués, rejouons les anciens favoris, expérimentons les classiques pour la première fois, ou essayons simplement les cotes et les fins pour un sort. Ci-dessous, vous pouvez voir un échantillon des jeux auxquels nous jouons actuellement, les raisons pour lesquelles nous les jouons et ce que nous aimons jusqu’à présent.

Mais ne vous contentez pas de lire nos réponses; nous voulons aussi avoir de vos nouvelles! Dites-nous tout sur ce que vous jouez dans la section des commentaires ci-dessous et ce que vous en pensez.

Rejoignez-nous et parlez de tous les jeux vidéo super cool auxquels vous jouez! Nous savons que vous devez en parler autant que nous. Et si vous jouez aux mêmes jeux des semaines précédentes, c’est bien aussi! Faites-nous savoir pourquoi vous l’aimez toujours! (Phil l’a certainement fait.)

Metal Gear Rising: Revengeance – Matt Espineli, éditeur

Metal Gear Rising: Revengeance de Platinum est un merveilleux jeu d’action – mais j’ai honte d’admettre que je ne l’aimais pas lorsque je l’ai joué pour la première fois. En tant que fan élitiste et sérieux de Metal Gear d’âge universitaire en 2013, le spin-off de Raiden était trop fou à mon goût. Des décors comme Raiden soulevant un Metal Gear Ray tout seul et le jetant en l’air pour qu’il puisse le couper en deux étaient tout simplement trop absurdes pour moi d’accepter – même comme quelqu’un qui aimait le travail de Platinum à ce moment-là. Et je sais ce que vous pensez: “Mais un soldat des forces spéciales de la Seconde Guerre mondiale qui peut tirer des abeilles de sa bouche obtient un laissez-passer gratuit?”

Je n’étais pas trop brillant, mais pour être juste, j’attendais avec impatience Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, qui semblait élever la narration de la série, se concentrant davantage sur le dialogue et la cinématographie modérés. La vision de Kojima pour ce que pouvait être MGS à ce moment-là m’a épuisé, m’empêchant d’aimer un jeu qui était brillant en soi.

Et comme c’est encore brillant. Le flux exubérant de combats suffit à lui seul à en valoir la peine, quel que soit votre parcours avec Platinum, Metal Gear ou des jeux d’action de personnages. En tant que Raiden, c’est un plaisir unique de décimer les cyborgs hostiles, de les pirater en morceaux et d’arracher leurs épines pour se gaver de leurs jus d’électrolytes nutritifs. Le composant Metal Gear est également quelque chose que je peux maintenant accepter et croire volontiers. Il est impressionnant de voir à quel point Platinum adapte fidèlement le ton et la langue des entrées précédentes dans Rising, ce qui permet au jeu de se sentir comme chez lui avec la série. Il y a d’étranges sauts narratifs logiques et quelques méditations politiques particulièrement lourdes, mais quel jeu Metal Gear est complet sans ceux-ci?

J’ai hâte de jouer plus de Rising. Je suis tellement contente d’avoir décidé de l’extraire de ma collection pour un autre essai. Quoi qu’il en soit, assez parlé: je pense qu’il est temps de LET ‘ER RIP! | Twitter: @MGespin

Fire Emblem: Three Houses – Dave Klein, producteur vidéo

Dans la mission de ma nouvelle vie de parcourir tous les jeux de 2019 que j’ai manqués, j’ai finalement choisi Fire Emblem: Three Houses pour un voyage d’affaires à San Francisco. En raison des différences dans Three Houses par rapport aux précédents jeux Fire Emblem – et que j’ai dû prendre une décision difficile dès le départ de quelle maison choisir comme celle que je guiderais – cela m’a pris plus de temps que la moyenne pour entrer dans le jeu. Cela, et j’ai été déçu par Fates, où je n’aimais pas particulièrement les changements apportés au système de bataille.

Mais, assez avec la négativité! Je suis heureux de dire que Three Houses m’a complètement accroché. Bien qu’il m’ait fallu un peu plus de temps pour entrer dans l’histoire et les personnages, j’ai maintenant une équipe de chevaliers en formation pour qui je mourrais et je fais tout ce que je peux pour m’assurer qu’ils ne mourront pas pendant que je joue sur le fameux mode “Classic” de la série. Sérieusement, ne jouez pas avec ma maison – les Blue Lions (avec pratiquement tous les Black Eagle recrutés) VOUS MESSONT. | Twitter: @TheDaveKlein

Animal Crossing: New Leaf – Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint

Avec Animal Crossing: New Horizons qui se profile à l’horizon (ahem), je me suis senti obligé de revoir l’entrée 3DS de la série avant de la retirer inévitablement pour ma nouvelle île. Bien qu’il ait presque sept ans à ce stade, Animal Crossing: New Leaf est un aliment de base régulier de mes habitudes de jeu depuis son lancement. Bien que je ne passe pas autant de temps avec le jeu que quand il était frais, je vérifie régulièrement ma ville chaque semaine environ, en arrachant toutes les mauvaises herbes qui ont pu germer en mon absence et en veillant à ce qu’aucun de mes voisins essaient de partir. (C’est comme l’hôtel California, mais plus mignon.)

Même si New Leaf n’attire pas autant l’attention que par le passé, je peux encore me sentir de temps en temps à nouveau séduit par son charme. Je suis un fan de la série Animal Crossing depuis que le jeu GameCube titulaire est arrivé aux États-Unis en 2002, et même si j’aimais assez bien Wild World sur DS, aucune entrée ne m’a vraiment accroché autant que l’original jusqu’à New Leaf. Je pense qu’une grande raison à cela est qu’il comporte tant d’allusions au premier jeu. Le thème de 17 heures de New Leaf est un hommage clair à GameCube (mon morceau horaire préféré), et il existe de nombreux autres rappels, de la façon dont les villageois construisent des igloos en hiver aux chants de mer humoristiques que Kapp’n chante pendant qu’il vous transporte vers le île voisine.

Cependant, mon aspect préféré de New Leaf est la liberté qu’il vous offre pour personnaliser votre ville. La série vous a toujours permis de planter et d’arranger des arbres, mais New Leaf introduit également différents types d’arbustes. En tant que maire, vous pouvez également financer des projets de travaux publics pour votre ville, qui vont des équipements comme un poste de police aux bancs de parc et autres équipements extérieurs. J’ai depuis longtemps atteint la limite du nombre de projets de travaux publics que je peux construire, donc je ne peux malheureusement plus placer de lampadaires autour de ma ville, mais j’ai passé des centaines d’heures au cours des dernières années à les organiser soigneusement. Voir New Horizons développer cette idée non seulement en vous permettant de fabriquer vos propres meubles (qui peuvent également être placés à l’extérieur), mais en vous donnant la possibilité de terraformer le terrain de votre île me rend excité. Encore quelques semaines …

Vagrant Story (Encore une fois, mais je suis bon maintenant) – Phil Hornshaw, éditeur

Quand j’ai joué Vagrant Story pour la première fois il y a environ 20 ans, je l’ai vraiment apprécié – mais c’était aussi un slog. Le jeu regorge de systèmes de combat denses qui ne sont pas bien expliqués, même par son manuel en jeu. Chaque ennemi a une pile de statistiques et d’affinités, et pendant longtemps, je n’ai jamais réussi à comprendre le système suffisamment bien pour l’utiliser comme les développeurs l’avaient prévu. Apportez la mauvaise arme au combat et vous vous retrouverez à tirer de minuscules coups de 1 HP contre des ennemis massifs.

Heureusement, vous pouvez enchaîner des coups supplémentaires au combat avec des pressions sur des boutons chronométrés, j’ai donc été en mesure de forcer mon chemin à travers Vagrant Story dans le passé. Il est incroyablement difficile de battre les boss les plus coriaces du jeu 1 HP à la fois, enchaînant 10 ou 20 coups pour faire tomber un éclat de santé. Mais je l’ai fait. Sur mon nouveau jeu, j’étais déterminé à enfin vraiment comprendre comment fonctionne le combat de Vagrant Story (merci, les guides en ligne d’il y a 10 ans et mon ami Zack) – et putain, ce jeu est bien meilleur quand vous savez comment le jouer correctement.

Il s’avère que le système d’armes de Vagrant Story est un peu excellent une fois que vous comprenez ses particularités. Enfin, déterminer quel menu peut vous montrer les vulnérabilités ennemies vous transforme en une machine à tuer folle. À bien des égards, Vagrant Story se sent comme un proto-Dark Souls, nécessitant un tas de réflexion tactique et d’attention à votre équipement pour chaque combat que vous entrez. Mais une fois que vous avez le bon outil pour le travail, le combat devient une danse rythmique, où vous pouvez écraser un ennemi slash après slash avant qu’il ne puisse même tirer contre vous.

Cela fait 20 ans, et je me sens enfin comme un bon Riskbreaker. J’ai hâte de faire tomber Guildenstern dans un combat final contre un boss qui, pour une fois, ne me prendra pas trois heures. | Twitter: @philhornshaw

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – Chris Pereira, éditeur de fiançailles

À l’approche des 55 heures de Dragon Quest XI, il semblait que le jeu se terminait. En effet, j’ai affronté le Big Bad, les crédits ont roulé et les choses ont semblé être faites. Je savais qu’il y aurait plus à faire par la suite car j’avais de nombreuses quêtes secondaires inachevées, et de mystérieuses portes verrouillées restaient à travers le monde. Mais je ne m’attendais pas à ce qui ressemble à une autre grande quête qui pourrait prendre plusieurs heures.

J’éviterai d’entrer dans les détails pour éviter de gâcher quoi que ce soit, mais je me retrouve dans une position bizarre. Après cinq douzaines d’heures, je me sentais prêt à mettre DQXI derrière moi et à passer à autre chose, mais le faire maintenant me donnerait l’impression de quitter le jeu très inachevé. Je ne sais pas à quoi m’attendre de cette nouvelle ride en termes de temps de jeu, mais elle est clairement au cœur de l’histoire malgré son arrivée après le générique.

Heureusement, Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal sont encore à quelques semaines, il est donc plus facile de justifier de rester avec Dragon Quest XI pour l’instant. Il n’a en aucun cas dépassé son accueil, et la première partie de cet épilogue (si on peut l’appeler ainsi) était amusante à voir jouer. Mais je suis un peu inquiet que le fait de devoir rechaper de vieux terrains puisse lever le vent des voiles du jeu dans ce qui sera en fait ses dernières heures. | Twitter: @TheSmokingManX

Pokemon Sword – Jake Dekker, producteur vidéo

Je n’ai pas arrêté de jouer à Pokemon Sword depuis sa sortie l’année dernière. Qu’il s’agisse d’élevage, de broyage brillant ou de combat, j’ai l’impression qu’il y a toujours quelque chose de valable à faire dans ce jeu. Cependant, grâce à l’événement Pokemon Day ce week-end, je prévois de faire un raid dans le plus grand nombre de tanières possible afin de pouvoir combattre Mewtwo et, espérons-le, attraper des Pokémon de départ de génération 1! | Twitter: @jacobdekk

Persona 5 – Will Potter, producteur de médias sociaux

Depuis quelques années, j’ai la version vanille de Persona 5 sur mon disque dur PS4, mais je l’ai rarement touchée. Mais en préparation d’un événement Persona 5: Royal il y a quelques semaines, je me suis senti inspiré pour le démarrer pour avoir un avant-goût de l’aperçu. Et maintenant, trois semaines après avoir assisté, je n’ai pas arrêté de jouer. Je sais qu’il pourrait être imprudent de démarrer un JRPG de plus de 100 heures juste avant la sortie d’une nouvelle version, mais je suis tout simplement trop accro à l’esthétique élégante, à la bande-son accrocheuse et aux personnages “tellement à la mode que je me sens sous-habillé” des voleurs fantômes.

J’avoue que j’ai surtout perdu tout intérêt pour les JRPG ces dernières années; leur rythme typiquement glacial et leur temps de jeu gigantesque est trop intimidant pour quelqu’un qui a un emploi à temps plein et une poignée de responsabilités d’adulte. Mais Persona 5 est différent. Le combat au tour par tour ne ressemble jamais à une traînée. Vous pouvez progresser aussi peu ou autant que vous le souhaitez dans une session de jeu, avec des donjons et des activités parascolaires digestes et de la taille d’une bouchée. Et honnêtement, le jeu est juste, confortable? J’adore passer du temps avec Ryuji, Ann et Morgana. J’aime faire du café et courir autour de Shibuya. C’est une évasion bienvenue et colorée de la terne de Londres en ce moment. Peut-être que je n’arriverai pas à Royal avant quelques années, si jamais, mais pour l’instant, je passe un bon moment avec Persona 5. 2017 | Twitter: @thequiffisdead