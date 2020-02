En cours de lecture: Terry Bogard, Syberia, Alien: Isolation, etc.

Nous sommes de retour pour poser des questions et discuter des jeux auxquels nous jouons actuellement. L’équipe GameSpot est généralement occupée à suivre les plus grosses sorties, mais d’autres fois, nous rattrapons les jeux que nous avons manqués, rejouons les anciens favoris, expérimentons les classiques pour la première fois, ou essayons simplement les cotes et les fins pour un sort. Ci-dessous, vous pouvez voir un échantillon des jeux auxquels nous jouons, les raisons pour lesquelles nous les jouons et ce que nous aimons jusqu’à présent.

Mais ne vous contentez pas de lire nos réponses; nous voulons aussi avoir de vos nouvelles! Dites-nous tout sur ce que vous jouez dans la section des commentaires et ce que vous en pensez.

Alors s’il vous plaît, rejoignez-nous et parlez de tous les jeux vidéo super cool auxquels vous jouez! Nous savons que vous devez le retirer de votre poitrine autant que nous. Et si vous jouez aux mêmes jeux des semaines précédentes, c’est bien aussi! N’hésitez pas à nous expliquer pourquoi vous l’aimez toujours!

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – Tony Wilson, producteur vidéo

J’ai manqué la sortie originale de ce crossover RPG sur Wii U, mais je suis heureux d’avoir une autre chance de jouer sur Switch. Je ne connais pas bien la culture japonaise des idoles (la base de l’intrigue du jeu), mais je suis un grand fan des deux séries qui se combinent pour cette aventure: Shin Megami Tensei et Fire Emblem.

Tokyo Mirage Sessions #FE tire de la spin-off de SMT Persona, mais dans ce cas, les “personas” sont des héros de Fire Emblem à travers l’histoire de la série. J’adore voir comment chacun est interprété par les développeurs – la même équipe qui pense que le dieu nordique Thor ressemble à un méchant de Dragon Ball Z.

Les batailles au tour par tour fusionnent également les deux séries, combinant les affinités élémentaires de SMT avec le triangle d’armes de Fire Emblem. Cela conduit à un système profond semblable à des ciseaux de papier de roche où frapper un ennemi avec une attaque contre laquelle il est faible permet au reste du groupe de lancer des attaques de suivi immédiates. Je ressens un tel frisson en essuyant totalement un groupe de plusieurs monstres avant même qu’ils n’aient la chance d’agir. C’est l’expérience de haut niveau que je recherche (et que je vis).

Il me reste peut-être un ou deux donjons à conquérir avant de terminer mon aventure, mais tout ce que je veux faire, c’est voir plus de personnages de Fire Emblem Persona-fied et tester ma puissance contre eux au combat. | Twitter: @chaingunpope

Syberia (Switch Port) – Matt Espineli, éditeur

Alors que je passe du temps à jouer à toutes sortes de jeux chaque semaine, il y en a un que j’ai réalisé que je démarrais régulièrement tous les soirs: Syberia. Ce jeu d’aventure pointer-cliquer de 2003 ne me souffle pas, mais son port Switch m’aide à m’endormir la nuit. Ne vous méprenez pas; cela ne veut pas dire que c’est ennuyeux ou que je déteste ça. Mis à part la nostalgie, une partie de l’attrait du genre pointer-cliquer en général pour moi est de savoir comment cela m’aide à me détendre et à me mettre à l’aise la nuit après une longue journée – semblable à un roman de chevet décontracté. Et Syberia est si agréable dans la façon dont elle exige peu de moi autre qu’un intellect de base pour relier les points de ses puzzles les plus simples. (Désolé, Grim Fandango, vos énigmes me stressent et me tiennent éveillé la nuit. Je vous aime vraiment encore et j’espère vous achever un jour.)

En tant qu’avocate américaine Kate Walker, vous devez résoudre un mystère saisissant en France autour de l’héritage d’une usine familiale de jouets à automates à ressort. L’intrigue de la prémisse est plus que suffisante pour me pousser en avant. Mais ce sont les qualités fantaisistes et rêveuses de la réalité d’inspiration Art Nouveau présentée dans le monde de Syberia qui me captivent le plus (et m’endorment). C’est un endroit où les gens comptent et utilisent des automates rouillés et d’horlogerie pour les aider à faire le travail domestique, et les bâtiments sont massifs et excessivement ornés. L’échelle tentaculaire m’inspire toujours à explorer – bien que mon excitation à regarder dans tous les coins soit parfois déraillée par ma perte de connaissance alors que je jette Kate contre un mur pendant 15 minutes.

Après une journée pénible et source de stress, Syberia est le type exact de jeu d’aventure pointer-cliquer dont j’ai besoin; c’est fascinant, relaxant et nostalgique. J’espère cependant pouvoir rester éveillé assez longtemps chaque nuit pour le battre un jour. | Twitter: @MGespin

Terry Bogard (In Super Smash Bros.Ultimate) – Edmond Tran, rédacteur en chef et producteur vidéo

Super Smash Bros.Ultimate a recommencé à devenir une chose régulière dans le bureau australien de CBSi – du moins pour moi, quelques-uns des gens de CNET et d’autres lorsque leurs patrons sont absents du bureau. Je ne sais pas ce qui a déclenché la fièvre à nouveau, à part quelques-uns d’entre nous qui pensaient que c’était une bonne idée. Pourtant, ce qui me motive à continuer à traverser cette dernière phase, c’est de devenir vraiment bon avec un nouveau personnage pour lequel j’ai une affection de plus de 20 ans: Terry Bogard de Fatal Fury. Le Power Wave Prince. Le boss de Burn Knuckle. Le Crack Shooter n ° 1 mondial … ce dernier ne joue pas si bien.

J’étais ravi quand il a été annoncé à la fin de l’année dernière, mais il a été libéré pendant une période très occupée pour les jeux vidéo, et Smash n’est pas bon si vous jouez seul, non? Donc, au lieu de revenir dans Smash, j’ai fait de The King Of Fighters ’98 (l’un de mes jeux de combat préférés de tous les temps) mon jeu de navettage Switch pendant un petit moment. C’était amusant. Mais maintenant que d’autres personnes veulent revenir à Smash aussi, j’ai mis mon ancien Lucas principal sur le banc en faveur d’une orpheline blonde différente – une qui est assez vieille pour acheter de la bière, qui a une casquette cool et qui frappe fort .

Ça a été fantastique. Je suis ravi de la fidélité d’une représentation de Terry dans Smash – ses mouvements sont tous là, ses aboiements hilarants d’Engrish sont tous là, je suis récompensé pour connaître ses entrées et son flux, et il a une excellente stratégie de style de jeu de combat pour lui c’est super satisfaisant de jouer. Je pourrais dire de sa vidéo de révélation que le directeur du jeu Masahiro Sakurai aime le personnage, et cela se voit vraiment.

Cela a vraiment changé ma façon de voir la façon dont j’aborde Smash. J’utilise Terry comme je le ferais dans un jeu KOF, et ça marche bien. Je me concentre sur les coups spéciaux et les supers confirmant les coups, je suis plus confiant dans la poursuite agressive et la jonglerie des adversaires, et je joue juste dans un style complètement différent de ce que j’avais l’habitude de faire. Cela ne veut pas dire que ce style de jeu n’existait pas avant Terry; ce n’est pas comme ça que j’avais l’habitude de jouer à Smash. J’aime les personnages loufoques et peu orthodoxes! Mais maintenant que je peux convertir mes années de jeu Kung-ho en KOF, ça marche très bien – j’ai des Power Geysers et des Buster Wolves qui surgissent un peu partout, et ça me fait sourire. Quand Terry demande, “ça va?” Je ne peux que crier un «OUI» enthousiaste. Je vais commencer à porter une casquette pour travailler. | Twitter: @EdmondTran

Tom Clancy’s The Division 2 – David Ahmadi, producteur vidéo

L’extension à venir de la Division 2 vous ramène au réglage du premier jeu, et combiné à la récente baisse de prix absurde sur ma plate-forme préférée, j’ai supprimé mon fichier sur ma Playstation 4 et acheté avec impatience le jeu pour la Xbox One X. Bien que je n’aie pas ‘ai pas encore joué l’expansion, je veux certainement terminer autant que possible dans le jeu de base avant ce moment. Peut-être que c’est le moment où je me suis retiré du jeu qui m’a encouragé à revenir, ou peut-être que malgré tout le contenu à venir pour mes tireurs de butin de choix comme Destiny, j’avais juste besoin d’un changement de décor.

J’ai aimé me mouiller les pieds avec un jeu de tir qui intègre une progression de butin solide, et même s’il a eu un début difficile pour moi lorsque le jeu est sorti l’année dernière, je trouve mon retour beaucoup plus agréable. Bien qu’ils soient jouables en solo, ces jeux sont toujours plus attrayants et divertissants lorsqu’ils sont joués avec des amis ou avec des rencontres en ligne. Je suis généralement assez timide, mais au-delà de quelques chagrins dans la zone sombre, mon temps à travers des quêtes secondaires, des missions d’histoire et du PvP en ligne avec des inconnus que j’ai rencontrés en ligne a été agréable.

Depuis que j’ai commencé ce travail chez GameSpot il y a presque un an et demi, je me perfectionne en jonglant avec plusieurs jeux en même temps. Depuis que j’ai enfin obtenu tous les succès Xbox pour Dragon Ball Z: Kakarot, je suis plus qu’heureux de remplacer The Division 2 à sa place et de continuer à progresser dans un avenir prévisible (ou peut-être jusqu’à ce que Half-Life: Project Alyx sorte !) | Twitter: @ Roshby57

Disco Elysium – Dave Klein, producteur vidéo

J’ai essayé de rattraper mon retard sur les principaux jeux de 2019 que j’ai ratés, et avec GameSpot (hé, c’est nous!) Accordant à Disco Elysium un 10/10, cela semblait être un jeu incontournable. Je suis tout à fait pour les jeux indépendants qui font quelque chose de frais et de nouveau, et certains des titres les plus créatifs viennent d’équipes plus petites avec moins de cuisiniers dans la cuisine.

J’ai donc été plongé dans un jeu de rôle d’aventure rempli de choix, dans un genre que j’aimerais voir évoluer davantage – c’est le mystère du détective. Le jeu est merveilleusement surabondant avec des options de dialogue et offre quelque chose d’unique à ma mentalité de collecter tout, de cliquer tout, repris d’une vie de jeu: cliquer sur tous les choix de dialogue peut avoir des conséquences négatives graves. Vous devrez faire attention au dialogue que vous choisissez, car cela aura des répercussions positives ou négatives à des moments ultérieurs du jeu.

Disco Elysium est un jeu dans lequel vous pouvez réinventer votre personnage toxicomane en qui vous voulez, avec une bonne mentalité RPG de chaque point de statistique ayant un sens parmi un grand nombre de traits que vous investirez dans votre personnage. Cela dit, si je suis honnête, je trouve que l’écriture est prétentieuse, et cela m’a éloigné du jeu à plus d’une occasion. Je suis sûr que l’écriture sera juste dans les ruelles de certains joueurs, mais j’ai trouvé mes yeux brillants régulièrement alors que le jeu entrait dans une autre diatribe politique importante. | Twitter: @TheDaveKlein

Game Boy Advance – Peter Brown, rédacteur en chef

Pourtant, un autre mod matériel vintage a plus ou moins dominé ma dernière semaine. Cette fois, j’ai installé des écrans mis à jour dans deux anciens Game Boy Advances – un GBA original et un GBA SP. Les mises à niveau des écrans GBA existent depuis des années, mais ce n’est que récemment que les écrans IPS sont apparus. Ils sont pratiquement la fin du jeu pour les mises à niveau GBA, et ça fait du bien d’y arriver enfin.

Lorsque les mises à niveau d’écran précédentes donnaient aux anciens systèmes GBA une chance de briller en utilisant l’écran rétroéclairé du SP (le modèle AGS-101 recherché), ils sont relativement faibles par rapport à la luminosité à l’arrêt d’un panneau IPS– qui est également livré avec 10 réglages d’intensité. Les couleurs éclatent comme jamais auparavant, et parce que le panneau est à une résolution native plus élevée que l’écran GBA standard, tout est extrêmement net. Le flou de mouvement inhérent aux anciens écrans GBA fait également partie du passé grâce au taux de rafraîchissement plus élevé de l’IPS. L’angle de vue scelle ensuite l’accord, vous permettant de voir les couleurs et les valeurs, comme elles devraient paraître, peu importe votre point de vue.

Avec le matériel actualisé à la main, j’ai apprécié revisiter d’anciens favoris comme Advance Wars, Super Puzzle Fighter II Turbo et Castlevania: Circle of the Moon. Avoir les deux modèles me donne également la chance de choisir une GBA qui fonctionne pour moi à des moments spécifiques. Si je me dirige vers le travail, j’emballe mon GBA SP car il est pliable et peut prendre un peu de coups dans un sac à dos. Le GBA standard? Cela reste à la maison, sur mon bureau, en attendant un jeu dédié sur le canapé. Il a également été amélioré avec une nouvelle coque et de nouveaux boutons. Est-ce que je veux que Nintendo publie un Game Boy ou un Game Boy Advance Classic? Oui, et je suis également très intéressé par Analogue Pocket qui devrait sortir plus tard cette année. Pour l’instant, cependant, je suis plus qu’heureux d’utiliser les ordinateurs de poche que je connais et aime maintenant qu’ils ont été gonflés selon les normes modernes. | Twitter: @PCBrown

Alien: Isolation – Phil Hornshaw, éditeur

C’était récemment mon anniversaire, et même si je suis un adulte dans la trentaine, je reçois toujours des jouets pour de telles occasions: en particulier, les jouets Alien, parce que je suis un grand fan d’Alien stupide. La nouvelle boîte à lunch ornant l’étagère de mon bureau m’a fait penser à Alien: Isolation, alors je l’ai re-téléchargé et relancé cette semaine, avec l’intention de faire ce qui est probablement ma cinquième ou sixième course à travers le jeu.

Alien: Isolation est l’un de mes favoris absolus, et je ne peux penser à aucune autre adaptation de jeu vidéo qui a si bien capturé l’essence de son matériel source. Glisser à travers la station de Sébastopol encombrée, sale et techno-analogique est ridiculement fidèle au film de Ridley Scott de 1979, et une réalisation importante de la recherche et des loisirs à part entière. Mais il y a aussi la créature, une monstruosité de huit pieds de haut qui semble intelligente et en colère alors qu’elle vous poursuit. Cela fait presque six ans, et je suis toujours impacté par la malveillance directe de l’étranger et les façons ingénieuses dont le développeur Creative Assembly a rendu la chose si intelligente.

Je ne suis généralement pas du genre à pousser les gens à jouer à des jeux avec de grandes difficultés, mais en ce qui concerne Alien: Isolation, je pense que la véritable expérience voulue est transmise en jouant sur la difficulté la plus difficile que vous pouvez gérer. Il ne s’agit pas d’un défi personnel ou du plaisir de “battre” le jeu; plus la difficulté est élevée, plus la créature est intelligente et mortelle. Je passe par le mode Nightmare (encore une fois), ce qui rend l’expérience encore plus difficile en emportant votre carte et en jouant avec votre tracker de mouvement, mais ce qui rend le mode difficulté intéressant, c’est que l’étranger apprend à vous tuer. Vraiment, très rapidement. Explosez-le une fois avec le lance-flammes et il sera sûr de rester hors de portée la prochaine fois que vous viserez l’arme dans sa direction. Lancez un bruiteur une fois, et la prochaine fois, la créature saura l’ignorer. Vous pouvez créer un tas d’outils dans Alien: Isolation, et en mode Nightmare, vous pouvez utiliser chacun une ou peut-être deux fois avant que l’IA ne s’adapte. C’est terrifiant.

Ce n’est pas seulement impressionnant de voir la créature prêter attention à vos actions et les anticiper – cela fait que la putain de chose se sent horriblement réelle. Et c’est exactement ce que je veux d’un jeu Alien et d’un jeu d’horreur. L’étranger est quelque chose qui m’a toujours vraiment effrayé, ce qui a fait de moi un tel fan, et Alien: Isolation capture l’inconfort nerveux de voir la créature et la terreur croissante lorsque vous l’entendez crier et vous lancer dans une course dans votre direction. . J’ai hâte de me faufiler dans les couloirs ténébreux de Sébastopol, s’efforçant d’entendre les bruits de quelque chose se déplaçant à une vitesse effrayante à travers les bouches d’aération ci-dessus. | Twitter: @philhornshaw

Doom (2016) AND Wolfenstein 2: The New Colossus: D – Kurt Indovina, hôte et écrivain

Tous les soirs de la semaine dernière, j’ai mis au lit soit en arrachant les membres des démons avec mes mitaines tueuses de démons, soit en démembrant l’écume nazie tout en utilisant des mitrailleuses à double usage. Il apaise mes os, ralentit mon rythme cardiaque et facilite mon sommeil. C’est comme de la méditation, en particulier Doom (2016) en particulier, qui je pense est comparable à Tetris pour certaines personnes: c’est un jeu apaisant qui consiste à mettre des pièces à l’endroit parfait – même quand cela s’accélère et devient un peu chaotique, il y a une transe comme un flux vers tout cela. C’est ce que je pense de jouer à Doom, mais sur une musique métal brutale et avec des quantités excessives de sang, et au lieu de mettre les choses en place, j’efface le visage d’un lutin avec mon poing. Même chose.

Lorsque je recherche quelque chose de plus axé sur l’histoire et moins agité, mais toujours super violent et satisfaisant, je passe à Wolfenstein 2: The New Colossus. Étrangement, les deux jeux sont conçus avec le moteur id Tech 6 et comportent une bande-son de Mick Gordon – je ne sais pas ce que cela dit, mais il y a une formule unique ici, comme écouter Enya tout en recevant un massage. Ça marche juste.

Quoi qu’il en soit, ces jeux ont quelques années, je sais, mais après avoir terminé Kentucky Route Zero et Disco Elysium trois fois de suite (qui sont tous deux des jeux lents et sans action), je pense que j’avais juste besoin d’un peu le chaos contrôlé dans ma vie. Maintenant, si vous m’excusez, je dois me préparer pour ma sieste et pousser mes poings à travers un Cacodémon. | Twitter: @KURT_INDOVINA

Pokemon Home – Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint

Je sais que vous ne pouvez pas vraiment “jouer” à Pokemon Home car c’est plus un service qu’un jeu réel, mais je le tripote compulsivement depuis son lancement surprise plus tôt cette semaine. J’avais hâte de faire passer mes précieux monstres de poche de la 3DS à mon Switch. Bien que ce soit un attrait important de Pokemon Home, ce sont les autres fonctions du service qui m’ont poussé à y revenir.

Au début, il me semblait étrange que de nombreuses fonctionnalités de Pokemon Home soient réparties entre les versions Switch et mobile, vous obligeant en fait à utiliser les deux pour tirer le meilleur parti du service. En pratique, cependant, cela semble avoir été une décision intelligente, car chaque version est adaptée à son appareil respectif. Je m’attendais à utiliser Home principalement sur Switch, mais j’ai trouvé que la version n’est vraiment utile que pour transférer Pokemon ou organiser dans quelles boîtes mes monstres sont stockés.

Pendant ce temps, je vérifie la version mobile toutes les quelques heures, principalement parce que c’est la seule qui offre la possibilité d’échanger des Pokémon. Étant donné que je prends rarement mon Switch avec moi, avoir cette fonctionnalité sur mon téléphone est génial en raison de sa rapidité et de sa commodité. Je peux vérifier l’état de mes échanges ou mettre un Pokémon sur le GTS à tout moment de la journée, ce qui est une aubaine lorsque vous avez autant de Pokémon de rechange obstruant vos boîtes que moi.

Bien sûr, il existe des problèmes valides avec le service; ceux qui n’ont pas de smartphone passeront à côté de certaines de ses fonctionnalités les plus utiles, et cela ne semble pas particulièrement intéressant si vous n’êtes pas aussi investi dans la série que moi. Cela dit, j’ai été satisfait de Pokemon Home jusqu’à présent. C’est un service beaucoup plus robuste que Pokemon Bank sur 3DS, ce qui permet de justifier les frais d’abonnement plus élevés. J’ai retardé le transfert de toute ma collection de Pokemon Bank parce que le processus est un peu déroutant, mais ce week-end, je pense que je vais enfin y arriver.