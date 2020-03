En enfer, toutes les polices sont de la taille de Doom Eternal

S’il vous plaît, pas comme ça.

Pour une raison quelconque, je pensais que nous commençions enfin à tourner un coin avec de minuscules polices. De plus en plus de jeux lancés avec eux recevaient également des correctifs pour les corriger. The Outer Worlds a même mis à jour sa taille de police.

Mais maintenant, Doom Eternal est là, et malgré l’ajout de deux fois plus de types de démons que le jeu de 2016, il est reporté sur l’un des pires péchés de ce jeu: menus minuscules, sous-titres et invites de didacticiel qui sont à peu près illisibles à moins que vous ayez le visage fumé contre l’écran. Le jeu n’est pas sujet à la subtilité. Il y a des objets de collection secrets littéralement marqués par des points d’interrogation géants et brillants. Pendant ce temps, les descriptions pour lesquelles les mods d’armes font des explosions et qui augmentent votre cadence de tir se lisent comme une note de bas de page Infinite Jest. Allez Doom Eternal, tu avais quatre ans!

Voici à quoi cela ressemble quand une invite de bouton apparaît.

Et c’est le bassin de taches blanches que vous devez séparer pour en savoir plus sur votre chargement.

Enfin, vouliez-vous en savoir plus sur tous les nouveaux ennemis du jeu et sur la demi-douzaine de façons de les défigurer brutalement?

Bonne chance!

La lecture n’est pas la chose la plus importante dans Doom. La chose la plus importante dans Doom est de se déplacer rapidement et de faire des choses spongieuses. Et pourtant, essayez de canaliser l’action simple et sans faille des tireurs à la première personne classiques, Doom Eternal est un jeu moderne qui sortira en 2020 et donc un jeu avec beaucoup de mots. Certains de ces mots apparaissent au milieu d’une merde vraiment intense. Ne pas pouvoir les comprendre rapidement et les classer ensuite rompt le flux.

Ou peut-être qu’ils sont simplement un autre obstacle à franchir sur la route de la rédemption sanglante. Sanglant à cause de tous les démons morts. Et aussi mes yeux. Mes pauvres, pauvres yeux.

.