En l’absence de cours, les étudiants BUAP recréent leur faculté dans Minecraft

Au Mexique, les cours ont été annulés à tous les niveaux d’enseignement comme mesure de lutte contre COVID-19. Cela a obligé les étudiants de différentes villes du pays à se concentrer sur d’autres activités. Il semble que ce soit le cas d’un groupe qui a recréé une partie de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dans Minecraft.

Sur YouTube, l’utilisateur quiq2912 a supposé qu’un groupe de joueurs s’était réuni sur un serveur Minecraft pour recréer l’école des sciences de la communication de BUAP. Dans la vidéo, nous pouvons voir une sorte de visite virtuelle qui nous montre différentes parties de l’université.

Dans la séquence, les responsables de la recréation de BUAP dans Minecraft nous ont permis de voir différentes parties de sa création. Par exemple, ils nous ont montré l’intérieur de certaines pièces, la zone photocopieuse, la zone bourse et même la cave pour les concierges.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

Bien que l’on ne sache pas si le projet était une nation en réponse au manque de classes (dont nous doutons), nous considérons qu’il est venu au bon moment. Nous le disons, car ceux qui rateront leur université auront l’occasion de le voir différemment.

Et qu’avez-vous pensé de ce projet? Dites-le nous dans les commentaires.

Maintenant, nous devons souligner que ce groupe n’est pas le premier que votre université crée dans Minecraft. Par exemple, un groupe d’étudiants a recréé la FES Acatlán dans le jeu populaire Mojang.

Minecraft est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, mobiles et plateformes de dernière génération. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

.