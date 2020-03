En l’absence de nouvelles sur Elden Ring, la communauté FromSoftware crée sa propre fausse histoire

FromSoftwareLes séries Souls, Bloodborne (et Sekiro dans une moindre mesure) ont toutes une chose en commun, à part leur gameplay difficile. Ils sont légers sur la narration. On vous donne un aperçu général de ce que vous devez faire pour atteindre la fin, mais une grande partie de la narration se trouve dans les descriptions des objets, le dialogue des PNJ et glane à travers la conception du monde.

Le protagoniste de ces histoires est souvent une arrivée tardive qui doit se renseigner sur les luttes historiques et les grands conflits du monde par le biais d’adages. Cependant, une grande partie de la narration que vous finissez par reconstituer est comparable à l’effort que vous y consacrez. En tant que joueurs, nous devons rechercher activement la tradition que les créateurs tissent dans chaque tissu du monde pour parvenir à une compréhension, sans parler d’apprécier les thèmes sous-jacents ou de découvrir messages cachés.

Cette bizarrerie est l’une des qualités les plus uniques de FromSoftware, et au fil des ans, elle a attiré un certain groupe de fans qui sont obsédés par chaque détail, chaque ligne de dialogue. Entièrement absorbés par les mondes incomparables de FromSoftware, ils chercheront des réponses en contenu coupé, et iront jusqu’à chercher de meilleures traductions de texte dans le jeu dans l’espoir de découvrir un sens plus profond.

Cela fait presque un an que le dernier projet de FromSoftware, Bague Elden, a été annoncé pour la première fois. Le studio a été inhabituellement calme, manquant de spots d’actualité évidents comme The Game Awards et d’autres événements majeurs, et laissant les fans se demander quand les prochaines informations tomberont.

Ajoutez à cela le fait que Sekiro: Shadows Die Twice n’a jamais reçu de DLC – et avait une histoire plutôt simple pour commencer – et vous en avez beaucoup qui ne demandent qu’à ajouter de nouveaux détails pour alimenter leur vaste imagination jusqu’au lancement.

Cette sécheresse d’Elden Ring est inhabituelle, alors que doivent faire ces gens? La réponse est étrangement simple: trouver leur propre histoire fausse basée sur de brèves secondes de séquences CG et certaines – appelons-les généreuses – d’interprétations.

Pendant des mois, des milliers de personnes sur le subreddit officiel du Elden Ring ont trouvé de quoi faire leur propre construction mondiale. Tout a commencé avec la révélation officielle, mais continue encore aujourd’hui. D’innombrables articles tentent d’imaginer des designs de boss, de les classer, de débattre de leur meilleure musique et même de mèmes sur leurs combos d’attaque.

Ce ne sont pas seulement les patrons; certains ont même dessiné des illustrations de moments qui ne se sont jamais produits. Il existe un tag entier dédié aux fausses connaissances, et il est très actif.

En dehors des communautés bien ancrées de Reddit, cette vague de sécheresse a également conduit les créateurs de contenu à trouver de nouvelles façons de faire couler leurs vidéos, malgré le manque de nouveaux détails. VaatiVidya, la plus grande tradition de Youtuber pour les jeux FromSoftware, a décidé de faire preuve de créativité.

L’année dernière, VaatiVidya a organisé un concours d’art pour sa communauté. L’objectif était de trouver des designs de boss originaux et de qualité qui pourraient exister dans le monde d’Elden Ring. Le résultat a été un tas de créations réalisées par des fans dans différents styles artistiques, avec leur propre histoire et configuration d’entrée.

«Je pensais que ce serait une expérience amusante de voir ce que les gens trouveraient», explique Vaati à VG247 par e-mail. «Payer un groupe d’artistes pour du contenu divertissant était un petit moyen pour moi de redonner à la communauté qui a tant donné.»

La qualité de certains d’entre eux est stupéfiante et passerait facilement pour de vrais personnages dans des jeux professionnels. En fait, Vaati me dit que le travail de l’un des participants l’a effectivement aidé à décrocher un emploi chez Rockstar.

«Je suis toujours stupéfait par la qualité du top 20 environ», explique-t-il. “Il est si difficile de choisir qui entre dans le top dix.”

Vaati croit que l’élaboration de ces conceptions prend plus que de l’art brut; la présentation et l’originalité comptent aussi. Il a pris en compte quelques aspects lors de la notation de ces soumissions. Vous êtes essentiellement un designer dans ce concept.

“[It] rend les concurrents ici absolument dignes d’être loués dans de nombreux grands studios », ajoute-t-il.

Beaucoup verront probablement cela comme une perte de temps, ou même mépriseront les gens qui font tout l’élaboration de la théorie. Mais je suis plus intéressé à comprendre pourquoi les jeux FromSoftware invitent ce genre d’engagement de la part des fans. Pourquoi les mondes du studio attirent-ils tant de gens qui cherchent toujours à en savoir plus que ce qui est en surface? En effet, le développeur légendaire n’est pas le seul à utiliser cette méthode de narration clairsemée, et la plupart des joueurs tireraient ce qu’ils peuvent des cinématiques des jeux et passeraient à autre chose.

Vaati croit que la réponse de la communauté est seulement égale au niveau d’attention et de savoir-faire que From met dans ces mondes pour commencer.

“Il y a un trait incroyablement rare de FromSoftware – et c’est une volonté d’écrire et de concevoir des détails dans leurs jeux que 99,9% de la base de joueurs ne découvriront pas pendant qu’ils jouent”, estime-t-il.

“Plus [studios] le considérerait comme une perte de temps, mais From ne le fait pas, et en conséquence, leurs mondes se sentent pleinement réalisés et vécus – avec les moindres détails à une extrémité du monde correspondant à un autre petit détail à l’autre.

“Miyazaki a mentionné que l’histoire complète de ces jeux existe quelque part, et vous pouvez sentir que lorsque vous creusez profondément dans les détails clairsemés qu’ils nous ont laissés.”

Nous ne savons toujours pas quand FromSoftware sera prêt à reparler d’Elden Ring. L’E3 2020 est une bonne supposition, mais même cela est remis en question. Avec l’ampleur du projet, le développement aurait pu passer à la prochaine génération. Si tel est le cas, il serait logique que la prochaine bande-annonce fasse ses débuts sur la scène Sony ou Microsoft aux côtés des futures révélations PS5 ou Xbox Series X.

“Tout ne doit pas être quantifié en termes de vues qu’il reçoit”, explique Vaati interrogé sur la réception de son contenu original. “J’aime à penser que ceux qui les apprécient les apprécient beaucoup, alors cela vaut toujours la peine. Le simple fait d’être mis en contact avec des artistes talentueux est inestimable. »

Tant de questions et pas assez de réponses. Les gens de r / Eldenring, cependant, et les nombreux créateurs qui sont tous également enthousiastes à propos d’Elden Ring, sont heureux de passer quelques mois de plus à spéculer et à soutenir le travail des talentueux d’entre eux.