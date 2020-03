En l’absence d’E3 2020, Microsoft organisera un événement numérique de la série Xbox X

Après la chute du GDC 2020 et d’autres événements importants prévus en Californie, ce n’était qu’une question de temps pour que l’E3 2020 soit également annulé en raison du coronavirus; La Entertainment Software Association (ESA) a annoncé la malheureuse nouvelle il y a quelques heures. Malgré la situation compliquée, les entreprises les plus importantes de l’industrie ils déplacent leurs lettres pour résister à l’absence de la foire.

Microsoft, par l’intermédiaire de Phil Spencer, chef de la division Xbox, a été le premier à se prononcer. Le directeur a dit que ils fêteront un événement digital pour assister ses followers: “L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux à travers un événement numérique avec la communauté Xbox et tous ceux qui aiment jouer.”

L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté @Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique Xbox. Détails sur le calendrier et plus dans les semaines à venir https://t.co/xckMKBPf9h

– Phil Spencer (@ XboxP3) 11 mars 2020

Bien que Spencer n’a pas précisé de date et d’heure Pour l’événement susmentionné, il a encouragé les joueurs à rester à l’écoute pour plus d’informations dans les semaines à venir. Microsoft ne pouvait évidemment pas reporter ses plans pour révéler plus de nouvelles du Xbox Series X. Compte tenu du calendrier d’annonce de la Xbox One en 2013, il est très probable qu’en juin ils annonceront le prix et la date de sortie du nouveau matériel.

Une autre entreprise qui n’a pas été laissée pour compte est Ubisoft. Grâce à leur compte Twitter, ils ont annoncé qu’ils étudiaient la possibilité de organiser une “expérience numérique”, bien qu’ils n’aient pour l’instant rien défini. “La santé et le bien-être de nos équipes, joueurs et partenaires est notre priorité la plus importante, et bien que nous soyons très déçus, nous soutenons pleinement la décision de l’ESA d’annuler l’E3 2020.”

Nous explorons d’autres options pour une expérience numérique qui nous permet de partager toutes les annonces passionnantes que nous avons prévues. Restez à l’écoute

Nintendo ne se prononce toujours pasCependant, ils diffusent leur conférence annuelle de l’E3 depuis de nombreuses années grâce à Direct; La seule chose qui changera pour eux, c’est qu’ils devront annuler leur assistance physique à la foire. Sony, en revanche, a informé de l’année précédente qu’il ne serait pas présent dans l’E3 pour la deuxième année consécutive. La société conserve de nombreux détails sur la PlayStation 5, nous ne savons donc pas actuellement quelle est sa stratégie publicitaire.

