En l’honneur de Mulan, Otterbox ajoute un étui de symétrie à sa collection Princess

Étui Mulan Otterbox | 46 $ et plus | Otterbox ou Amazon

Fans de Disney, il est temps de s’exciter! En l’honneur de Mulan, le film d’action en direct (dans les salles à partir du 27 mars), Otterbox a ajouté un étui super durable à sa collection Disney «Power Of Princess». Jusqu’à présent, la collection comprend Jasmine, Ariel, Tiana, Belle, Snow White et Aurora.

Je ne sais pas pour vous les gars, mais je suis ravi de voir Mulan rejoindre le peloton – elle a certainement été une inspiration pour des tonnes de petites filles qui voulaient en faire plus. Criez au féminisme, vous tous!

Mais revenons à l’affaire – Otterbox est connue pour sa fiabilité et sa durabilité, et ils n’ont pas lâché tout cela lors de la fabrication de l’étui Mulan. Il a un bord surélevé pour garder l’écran tactile à l’abri des dommages si vous le faites tomber accidentellement, ainsi qu’un design mince pour empêcher votre téléphone de devenir encombrant, même s’il est protégé contre les fissures sur votre iPhone. Vous en aurez besoin pour regarder votre *réflexion* tout en prenant des selfies.

L’étui Mulan est maintenant disponible chez Otterbox ou Amazon pour 46 $ + et est compatible avec l’iPhone X, iPhone XS, iPhone 8 et iPhone 8 Plus!

