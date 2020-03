En période d’isolement, Three Dog de Fallout 3 vous soutient

«300? Que se passe-t-il? Vous avez dit que c’était 100 caps! ” Je dis à Moriarty, l’un des nombreux scumbags que je rencontre après avoir quitté mon coffre-fort Fallout 3. «J’ai dit que c’était 100 sélections. Et si je me souviens bien, vous avez dit non. Alors maintenant, je dis que c’est 300 caps. Que direz-vous cette fois? ” Je souris de frustration et me dirige vers Megaton à la place pour chercher Silver, une femme qui l’aurait trahi en prenant son argent et en s’échappant à Springvale, une ville fantôme aux alentours de Megaton.

Le travail consistait à me salir les mains pour recouvrer la dette, mais j’ai réussi à m’en sortir, mentant à Moriarty sur le résultat. Quelles sont les chances qu’il quitte la ville de sitôt, de toute façon? Personne ne veut passer une minute là-bas. Silver m’a rapidement réaffirmé ceci: «Le désert est nul, gamin. Il suffit de s’y habituer.”

C’est tout à fait la première impression du monde extérieur pour quelqu’un qui passe toute sa jeune vie enfermé sous terre. Personne dans le coffre-fort, ni les questions de ce G.O.A.T. un examen les a préparés à se réveiller un jour et à découvrir que leur père avait quitté la maison pendant la nuit. Aucune classe d’école n’a parlé de la façon dont les choses merdiques étaient en surface. Combien dur les bonnes personnes ont lutté pour survivre. Mais au moins, ils avaient tous Three Dog – et je suis content de pouvoir compter sur lui aussi.

Je n’avais pas joué à Fallout 3 depuis des années. Je voulais juste prendre quelques captures d’écran propres pour cette pièce, mais en réalité, c’était l’occasion de revisiter l’un des premiers RPG préférés. Mon objectif n’était pas de me perdre à nouveau dans les quêtes secondaires, car j’ai un travail à maintenir. La tâche consistait donc à suivre l’histoire principale jusqu’à ce que je croise Trois chiens, le gars derrière Galaxy News Radio.

Environ deux heures plus tard, j’étais retourné à Washington D.C., ou ce qu’il en restait. Il y a une beauté pure dans ces paysages autrement en décomposition grâce à un soin environnemental méticuleux derrière eux, mais ils présentent une réalité plutôt sombre. Traverser le Wasteland a toujours été désolant. Bien que je sois sur le point de rencontrer La Fraternité d’Acier dans les rues et de suivre jusqu’à la station de radio, le même sentiment a rapidement fait son retour.

Mais j’étais plus proche de mon objectif, ce qui m’a donné la force de continuer. Three Dog a toujours évoqué une telle force, offrant à tous ses auditeurs des mots encourageants entre les chansons de The Ink Spots. Plus important encore, il a toujours fait du bon travail pour tenir les gens au courant des rumeurs, des endroits à éviter et des derniers événements. Après l’avoir rencontré pour la première fois, ces événements commencent à vous impliquer, le gamin de Vault 101, et ce sentiment initial de solitude ne se sent tout à coup plus aussi mal qu’avant.

Selon l’endroit où vous dirigez votre niveau de karma en fonction de vos actes, ces histoires peuvent varier. Mais si vous êtes comme moi et que Galaxy News Radio joue toujours en arrière-plan, le plus souvent vous serez surpris par ses propres histoires pendant votre voyage. Il y en a un en particulier, où il vous présente en quelque sorte son public, qui m’a marqué après toutes ces années.

«Tu vois, James a quitté le coffre-fort 101 sans dire pourquoi au gamin. Maintenant, j’ai appris depuis que James est un scientifique et travaille sur quelque chose de grand. Est-ce pour cela qu’il a quitté le coffre-fort? Ça ressemble à ça. Alors qui sait, peut-être que James va sauver le monde. Je ne peux pas penser à une meilleure cause que ça. Mais James, si vous écoutez … Votre enfant est sorti, mec, et il vous manque. Donc, vous voudrez peut-être le trouver avant qu’il ne soit englouti et crache. Et pour tous les autres chats qui écoutent, si vous voyez le gamin du Vault 101, donnez-lui une tape dans le dos et lui souhaiter bonne chance. »

J’ai littéralement arrêté de marcher la première fois que je l’ai entendu et j’ai juste ri de joie. Un parfait inconnu avait maintenant mon dos, et je ne me sentais plus seul. Chaque fois qu’une chanson se terminait, j’espérais ardemment réécouter Three Dog, non seulement pour entendre les dernières nouvelles, mais aussi pour avoir une voix amicale de mon côté au milieu des super mutants et des voleurs. J’ai toujours été accueilli par une blague ou une phrase inspirante qui m’a fait sourire en traversant le Wasteland.

Three Dog a défendu un principe qu’il aimait appeler le bon combat. Même si son poste était situé dans le quartier général d’une faction, il se tenait toujours sur sa propre ligne, disant la vérité aux personnes qui en avaient le plus besoin. Il m’a souvent fait savoir que les choses allaient bien se passer. Peu importe à quel point le chemin à parcourir semblait incertain et effrayant.

Il me vient à l’esprit ces dernières semaines et je pense que nous devrions tous suivre son exemple. Nous partageons tous le même chemin incertain, mais nous pouvons faire la différence en nous élevant les uns les autres, même lorsque les chances ne semblent pas être de notre côté. Ce qui peut sembler être le moindre geste peut faire la journée de quelqu’un. Parfois, c’est tout ce dont nous avons besoin, et je vous assure que ce sera précieux pour toujours.

Même si ma statistique de discours n’a pas été développée à distance en raison de mon temps de jeu court, j’ai en fait réussi à cette seule option de dialogue qui vous permet de sauter la quête de Three Dog. La tâche était terminée, mais je sentais que je lui devais, pour le bon vieux temps. Je suis allé au cœur de D.C.et j’ai réparé son antenne. Maintenant, de Megaton à Girdershade, de Paradise Falls à la République de Dave, tout le monde pouvait entendre mon histoire. Je savais que je pouvais compter sur lui, peu importe la distance.

“A partir de maintenant, c’est au revoir stupide statique, bonjour une musique magnifique. Alors asseyez-vous, détendez-vous et absorbez ces morceaux classiques. »